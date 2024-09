Urlaub auf Mallorca: Deutschem Hotelgast ist kalt – was er dann macht, ist unfassbar

Unfassbar, was ein deutscher Urlauber in einem Hotel auf Mallorca gemacht hat – und das alles nur, weil ihm kalt war.

Warum kurze Zeit später die Polizei auf dem Plan stand und welche skurrilen Szenen sich in dem Hotel auf Mallorca zugetragen haben, liest du hier bei uns.

Urlaub auf Mallorca: Deutscher mit unglaublicher Aktion

Die Temperaturen auf Mallorca waren in den vergangenen Tagen zugegebenermaßen recht hoch. Da dürfte sich jeder Urlauber über die Klimaanlagen in den Hotelzimmern gefreut haben – immerhin gibt es auf Knopfdruck kalte Luft. Doch einem 21-jährigen Deutschen war die Klimaanlage in seinem Hotelzimmer in S’Arenal offenbar zu kalt. Anstatt die Anlage jedoch einfach auszustellen oder die Temperatur höher zu drehen, griff er zu einem deutlich drastischeren Schritt.

Der 21-jährige deutsche Urlauber hat nämlich direkt die komplette Klimaanlage in seinem Hotelzimmer von der Wand gerissen, wie das „Mallorca Magazin“ schreibt. Anschließend habe er das gute Stück unter dem Arm an die Rezeption des Hotels an der Playa de Palma getragen. Der Anblick dürfte beim Portier für ziemliche Verwirrung gesorgt haben. Dieser rief dann auch sogleich die Polizei.

Die Polizeistreife, bestehend aus deutschen und spanischen Beamten, machte sich ein Bild von der Lage sowie dem Hotelzimmer. Beim Herausreißen der Klimaanlage entstanden laut „Mallorca Magazin“ weitere Schäden an der Elektrik – überflüssig zu erwähnen, dass das Gerät natürlich nun Schrott ist. Der deutsche Mallorca-Urlauber wurde von den Beamten festgenommen. Er muss sich nun wegen mutwilliger Sachbeschädigung verantworten.