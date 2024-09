Wer auf Mallorca Party machen will, den zieht es an die Playa de Palma. Egal ob Megapark, Bierkönig, Bamboleo oder das Oberbayern – die Auswahl an Partylocations am Ballermann ist riesig. Bereits am Morgen kann dort ausgelassen gefeiert und getrunken werden.

Doch auch der Strand an der Playa de Palma zieht Dutzende Urlauber an. In der Hochsaison tummeln sich die Touristen bereits am frühen Morgen im Wasser oder auf ihren Handtüchern im Sand. Ab Mittag ist es dann beinahe unmöglich, noch ein freies Fleckchen am Strand zu ergattern. Doch alle Urlauber und auch Einheimische müssen sich künftig umstellen. Denn die beliebte Region auf Mallorca bekommt ein ganz neues Gesicht. Was geplant ist, liest du hier bei uns.

Mallorca: Playa de Palma wird sich für immer verändern

Wer Urlaub an der Playa de Palma auf Mallorca macht, der sollte sich den Anblick gut einprägen. Denn die Region rund um den Ballermann wird sich für immer verändern. Wie das „Mallorca Magazin“ schreibt, soll sich die Playa de Palma in eine grüne Oase verwandeln – samt unzähliger Modernisierungsmaßnahmen. Unter anderen soll zum Beispiel das einstige Dünensystem wiederhergestellt werden und neue Grünzonen entstehen.

Laut des „Mallorca Magazin“ habe der Stadtrat den Auftrag für ein Vorprojekt genehmigt. Das Unternehmen „Laboratorio de Paisajes SLP“ sitze bereits fleißig an den Entwürfen. Die Playa de Palma soll eine komplett neue Küstenpromenade mit landschaftlichen Wegen und etlichen Querstraßen erhalten. Das Dünensystem soll den naturnahen Charakter unterstreichen. „Grüne Achsen“ sollen zudem die Playa de Palma mit dem ländlichen Raum verbinden. So soll unter anderen der Wald Ses Fontanelles mit der Camí de Can Alegría verknüpft werden. Eine der grünen Achsen soll über die Straße Neopatria den Balneario 11 mit dem Wald von La Porciúncula verbinden. Zudem werden etliche öffentliche Freiflächen renaturiert.

Wie das „Mallorca Magazin“ schreibt, sollen in das Projekt rund 60.000 Euro fließen. Durch die umfangreichen Umbaumaßnahmen soll die Playa de Palma nicht nur für Touristen attraktiver werden, sondern auch an Nachhaltigkeit gewinnen und sowohl die Natur als auch das urbane Leben miteinander verbinden.