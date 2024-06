Urlaub auf Mallorca: Touristen ziehen bittere Bilanz – „Ich bin jetzt arm“

Im Urlaub ist man ja bekanntlich spendabler als zu Hause und gibt gerne mal mehr Geld aus, um sich etwas zu gönnen. Nach diesem Motto reisen auch zahlreiche deutsche Touristen nach Mallorca. Genauer gesagt an den berühmten Ballermann, der jährlich Tausende Urlauber an die Playa de Palma lockt.

Wer dort allerdings einen entspannten Wellness-Urlaub verbringen will, ist hier eher an der falschen Adresse. Am Ballermann wird gefeiert, was das Zeug hält. In der Regel dauert ein Aufenthalt an der Partymeile Mallorcas nicht länger als eine Woche – doch was so manch ein Urlauber für diese kurze Zeit an Geld ausgibt, lässt einen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.

Urlaub auf Mallorca: Ballermann-Touristin wird deutlich

Generell lässt sich sagen, dass kein Urlaub wirklich günstig ist. Eine längere Auszeit im Ausland muss man sich schon leisten können. Doch was manche Touristen für ein paar Tage am Ballermann ausgeben, dürfte bei dem ein oder anderen für einen echten Schock sorgen.

Gegenüber unserer Redaktion rechnet eine Urlauberin aus Düsseldorf einmal vor, was sie in ihrem letzten Ballermann-Besuch ausgegeben hat. Insgesamt war die 23-Jährige mit ihren zwei Freundinnen für fünf Tage an der Playa de Palma. Für den Flug und das Hotel zahlte sie insgesamt ca. 560 Euro. „Wir haben beides getrennt gebucht. Da sind die Preise meistens günstiger“, merkt sie an. Bei der Verpflegung schnellen die Ausgaben dann in die Höhe.

Urlaub auf Mallorca: Kurz-Urlaub wird teurer Spaß

Mit Abstand das meiste Geld ging bei der Urlauberin für Alkohol drauf. Sage und schreibe 500 Euro habe sie nach eigenen Angaben für alkoholische Getränke geblecht. Für Essen hat sie lediglich die Hälfte gezahlt. „Das geht hier ganz schnell, dass man viel Geld ausgibt. Man könnte also sagen, dass ich jetzt arm bin“, scherzt die Urlauberin abschließend.

Die Ballermann-Touristen lassen also für wenige Tage gerne Mal ein halbes Vermögen an der Playa de Palma liegen. Ganz nach dem Motto von Partyschlager-Künstler Peter Wackel: Aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr.“