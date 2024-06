Flughafen auf Mallorca: Einen Tag nach Regen-Fiasko wird das Ausmaß deutlich

Völliges Chaos am Flughafen auf Mallorca! Ein Unwetter machte den Urlaubern am Dienstagmittag (11. Juni) das Leben ganz schön schwer. Die Regenfälle waren teilweise so stark, dass der Flughafen PMI kurzzeitig komplett gesperrt und die Flieger umgeleitet wurden (wir berichteten).

Und auch in den Terminals selber kam es zu Überflutungen. Am Dienstag soll es noch bis in den Abend Probleme am Flughafen auf Mallorca gegeben haben. Doch wie sieht das Ganze einen Tag nach dem Regen-Fiasko aus? Die Bilder sprechen für sich.

Flughafen auf Mallorca: Arbeiten laufen auf Hochtouren

Damit hat vor Ort wohl niemand gerechnet. Der Starkregen traf die Sonneninsel mit voller Wucht. Am Flughafen standen unter anderem das Rollfeld und auch Teile des Duty-free-Shops unter Wasser. Wie ein Wasserfall drang das Wasser in die Innenräume der Geschäfte ein.

Ein Tag später hat sich die Lage am Flughafen von Mallorca schon wieder beruhigt. Nichtsdestotrotz sieht man zahlreiche Absperrungen und Reinigungswägen in den Hallen. Wie unsere Redaktion erfuhr, war das Gate A wohl am stärksten von Überschwemmungen betroffen. Das hat wiederum Konsequenzen für die Reisenden.

Am Flughafen auf Mallorca laufen die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Foto: Foto: Jana Wengert

Flughafen auf Mallorca: Geschäfte bleiben dicht

Die größte Folge des Regen-Dramas: Die überfluteten Duty-free-Shops im Gate A bleiben für die Reisenden auch einen Tag danach gesperrt. Wer also kurz vor Abflug nochmal shoppen gehen wollte, muss darauf erst einmal verzichten.

An den restlichen Gates geht es wieder normal zu. Die Reisenden können ohne Probleme ihren Abflug-Schalter erreichen und müssen mit keinen Verzögerungen rechnen. Fast so, als hätte es die Regenfälle nicht gegeben.