Urlaub auf Mallorca: Reisende erleben Horror-Flug – Pilot setzt Notruf ab

Am Sonntagnachmittag (9. Juni) kam es am Flughafen in Wien zu unglaublichen Szenen. Ein Flieger aus Mallorca geriet bei der Landung in einen schweren Hagelsturm und wurde stark beschädigt. Für die Touristen an Bord wäre der Urlaub auf der Sonneninsel beinah in einer Katastrophe geendet.

Urlaub auf Mallorca: Pilot landet im Blindflug

Dass es im Flieger mal ruckelt und es zu Turbulenzen kommt, ist wohl jedem schon einmal passiert. Doch was die Mallorca-Urlauber bei der Heimreise nach Wien erlebt haben, dürften sie wohl nie wieder vergessen. Eine Maschine der österreichischen Fluggesellschaft Austrian Airlines geriet kurz vor der Landung in einen heftigen Hagelsturm.

Die Eisklumpen durchschlugen dabei nicht nur die Windschutzscheibe im Cockpit des Fliegers, sondern riss dazu auch noch die Nase komplett weg, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Die Lage war anscheinend so ernst, dass der Pilot noch in der Luft den Notruf „Mayday“ abgesetzt hat. Danach landete er die Maschine im Blindflug. Nun äußert sich die Airline selbst zu den Geschehnissen.

„Gewitterzelle auf dem Wetterradar nicht ersichtlich“

Die Pressestelle der Austrian Airlines sagt gegenüber der „Mallorca Zeitung“: „Auf dem heutigen Flug OS434 von Palma de Mallorca nach Wien ist eine Maschine des Typs Airbus A320 durch Hagel beschädigt worden. Das Flugzeug geriet im Anflug auf Wien in eine Gewitterzelle, die für die Cockpit-Crew laut deren Aussage auf dem Wetterradar nicht ersichtlich war. Nach aktuellem Stand wurden durch den Hagel die beiden vorderen Cockpit-Scheiben des Flugzeuges, die Flugzeugnase (Radom) sowie so manche Verkleidungen beschädigt.“

Bei der Landung wurde wie durch ein Wunder keiner verletzt. Die Passagiere sahen das Ausmaß des Unglücks erst beim Verlassen der Maschine – und dürften die Heimreise mit einem ordentlichen Schock fortgesetzt haben.