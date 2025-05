Urlaub auf Mallorca in Gefahr? Regierung will Flüge auf die Insel einschränken!

Mallorca wird nicht ohne Grund auch „das 17. Bundesland“ genannt. Allein 2024 reisten rund 18,7 Millionen Urlauber auf die Balearischen Inseln, was noch einmal fünf Prozent mehr als im Jahr davor waren.

Der Massentourismus wird auf Mallorca großgeschrieben. Schon um Ostern ist es brechend voll auf der Insel und Tausende Urlauber strömen an die Strände und in die Hauptstadt Palma. Und auch in diesem Sommer wird erwartet, erstmalig die 20-Millionen-Marke an Touristen auf der Insel zu knacken (>>DER WESTEN berichtete). Die Regierung fordert nun eine Beschränkung der Mallorca-Flüge.

Urlaub auf Mallorca: Regierung fordert Flug-Beschränkung

Die konservative Balearen-Regierung „befürwortet“, die Zahl der Flugreisen auf die Insel in der Hochsaison zu begrenzen, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet. Regierungssprecher Antoni Costa erklärte am Freitag (2. Mai), dass bei den Genehmigungen für Starts und Landungen auf den Flughäfen von Mallorca, Menorca und Ibiza „ein Limit erreicht“ sei.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die Genehmigungen werden von dem staatlichen Flughafenbetreiber Aena erteilt. „Es ist an der Zeit, Aena zu sagen, dass in der Hochsaison nicht noch zusätzliche Slots hinzukommen dürfen“, fordert Costa. Die Regierung der Balearen begrenze bereits das Angebot der Übernachtungsmöglichkeiten für Urlauber – Aena solle mit begrenzten Flügen nachziehen. Das Problem bei der Sache: Nicht Mallorcas Inselregierung, sondern die spanische Zentralregierung ist hier zuständig, so die „Bild“.

Ministerpräsidentin Marga Prohens und Costa wollen auf „Eindämmung“ anstatt „Schrumpfung“ setzen. Die Opposition sowie ein breites Bündnis von tourismuskritischen Gruppierungen wirft ihnen hingegen Untätigkeit vor. Denn die Konservativen seien nicht wirklich willens, effektiv etwas gegen die Überfüllung Mallorcas durch die Urlauber zu unternehmen.

Mehr News:

Wird es bald teurer auf Mallorca?

Falls es doch weniger Flüge nach Mallorca geben wird, dürften Urlauber das zu spüren bekommen – und zwar im Geldbeutel. Denn die Flüge könnten erheblich teurer werden. Auch Vorhaben wie eine erhöhte Übernachtungssteuer oder Gebühren für nicht zugelassene Autos vom Festland wurden bereits angekündigt.