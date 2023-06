Urlaub auf Mallorca: Schock-Szenen im Flieger! Deutscher Tourist geht zu weit

Im Urlaub auf Mallorca lassen viele Touristen alle Sorgen und damit oftmals auch ihre Hemmungen hinter sich. Immer wieder liest man von Alkoholexzessen, peinlichen Eskapaden oder sogar Sex mitten auf der Straße oder am Strand.

Ein Deutscher erlaubte sich nun einen Fehltritt, bevor er überhaupt im Urlaub auf Mallorca angekommen ist. Im Flieger benahm er sich derart daneben, dass ihm nun sogar strafrechtliche Konsequenzen drohen.

Urlaub auf Mallorca: Deutscher Tourist begrapscht Stewardessen

Wie das „Mallorcamagazin“ berichtet, ereignete sich der Vorfall bereits am Samstag (3. Juni). Bei einem Flug von Deutschland nach Mallorca soll der Deutsche zwei Flugbegleiterinnen sexuell belästigt haben. Dem 41-Jährigen wird vorgeworfen, die Frauen mehrfach am Gesäß angefasst zu haben.

Das ist die Balearen-Insel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

rund 923.000 Einwohner (Stand 2020)

Hauptstadt der Insel heißt Palma, dort spricht man auch Katalanisch

größte Insel, die zu Spanien gehört

Einige Flugpassagiere haben das unsittliche Verhalten des Mannes beobachtet. Nicht selten nehmen Urlauber schon vor ihrer Ankunft auf der Balearen Insel alkoholische Getränke zu sich, immerhin dauert der Flug oftmals nicht viel länger als zwei Stunden. Auch der 41-Jährige soll stark alkoholisiert gewesen sein.

Als der Flieger gelandet war, verständigte das Bordpersonal umgehend die Polizei. Die Beamten nahmen den vermeintlichen Grapscher am Flughafen Son Sant Joan in Palma de Mallorca fest. Am nächsten Morgen musste er dem Bericht zufolge einem Haftrichter Rede und Antwort stehen. Auf den Deutschen wird nun ein Gerichtsverfahren wegen sexueller Belästigung zukommen. Mit dem Urlaub auf Mallorca war es das wohl erstmal.