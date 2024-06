Urlaub auf Mallorca: Achtung! Dieser Hinweis kann dir das Leben retten

Mallorca ist nicht ohne Grund eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen. Entlang der Playa de Palma sind sowohl dem Spaß als auch der Erholung in der Sonne keine Grenzen gesetzt.

Auf der Balearen-Insel können Urlauber aber auch in äußerst unangenehme oder gar gefährliche Situationen geraten. Allen voran am Strand – doch aufgepasst: Wer ein paar wichtige Hinweise berücksichtigt, der dürfte keinerlei Probleme bekommen.

Urlaub auf Mallorca: Dieses Zeichen darf nicht ignoriert werden

Das türkisblaue, glasklare Meer lädt nämlich nicht immer nur zum Schwimmen und Plantschen ein. Der Eindruck kann täuschen – doch das zeigt im besten Fall die Fahne am Strand an. Weht am Mast neben dem Häuschen für den Rettungsschwimmer beispielsweise ein gelbes Stück Stoff, ist Vorsicht geboten: Es herrscht ein höherer Wellengang als sonst und nur geübte Schwimmer sollten sich ins Wasser trauen.

Bei einer roten Fahne herrscht hingegen akute Gefahr, wie die Regierung der Balearen in einem offiziellen Schreiben mitteilt. Diese Flagge wird nur dann gehisst, wenn starke Strömung herrscht, ein Gewitter im Anmarsch ist oder das Wasser verschmutzt ist. Das Meer sollte man in diesen Fällen nicht betreten – bei Nichtbefolgen kann es an manchen Strandabschnitten der Insel sogar Strafen hageln.

Urlaub auf Mallorca: Grün heißt Badespaß pur!

Die orange Markierung ist übrigens auch möglich. Sie bedeutet allerdings nicht, dass sich die Rettungsschwimmer nicht entscheiden konnten – stattdessen wird damit gekennzeichnet, dass aktuell kein Lifeguard am Strand vor Ort ist. Wer sich also unsicher beim Schwimmen ist, sollte besser warten, bis die entsprechende Rettung in einem Notfall wieder parat steht.

Ist hingegen eine grüne Flagge zu sehen, gibt es keinen Grund zur Sorge und dem Badespaß im kühlen Nass steht nichts im Wege. Dies ist auch die meiste Zeit über auf Mallorca der Fall. Wer auf der Suche nach einem besonders schönen Strand ist, sollte Ausschau nach einer blauen Fahne machen – sie wird jährlich verliehen und kennzeichnet die absoluten Favoriten, bei denen sowohl Wasserqualität als auch Strand-Komfort übereinstimmen. Damit steht einem ausgiebigen Tag am Meer nichts mehr im Wege!