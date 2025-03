Urlaub auf Mallorca: Eurowings-Flieger im Landeflug – plötzlich taucht ER auf dem Radar auf

Stell dir vor, du fliegst in den Urlaub nach Mallorca und freust dich auf Sonne, Strand und alles, was die Insel zu bieten hat. Doch plötzlich taucht am Himmel etwas auf, womit niemand gerechnet hätte.

Die Flughafenbehörde entdeckt ein ungewöhnliches „Luftobjekt“ über dem Flughafen, und sofort war klar: Hier stimmt etwas nicht.

Urlaub auf Mallorca: Paraglider sorgt für Chaos am Flughafen

So sorgte am 17. März, gegen 13 Uhr, ein fehlgeleiteter Paraglider in der Nähe des Flughafens Mallorca für Chaos im Flugverkehr. Es ist glücklicherweise nichts passiert – die Sicherheitsvorkehrungen griffen schnell, und niemand wurde verletzt. Aber vorbei war der Vorfall laut dem „Mallorca Magazin“ noch lange nicht.

Später stellte sich heraus, dass der Paraglider so nah an den Flughafen herankam, dass der Flughafenbetrieb für rund 15 Minuten gestoppt werden musste. In dieser kurzen Zeit hieß es für die Flugzeuge in der Luft und die, die kurz vor der Landung standen: Warten und Umleiten.

Verzögerungen im Flugverkehr

So kam zu erheblichen Verzögerungen, die den gesamten Flugverkehr aus dem Takt brachten. Besonders betroffen waren zwei Eurowings-Maschinen aus Deutschland – eine aus Bremen und eine aus Köln. Beide Flüge, die ursprünglich auf Mallorca landen sollten, mussten nach Menorca ausweichen.

Das hieß: Statt den gewohnten Flughafen Son Sant Joan anzufliegen, landeten die Maschinen auf der balearischen Insel Menorca. Eine spontane Kursänderung, die niemand so geplant hatte. Wenig später konnte der Betrieb auf dem Flughafen Son Sant Joan nach kurzer Zeit wieder aufgenommen werden.

