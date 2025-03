Urlaub auf Mallorca: 24-Stunden Überwachung am Strand – Polizei greift jetzt hart durch

Wer kennt sie nicht, die wilde Partyhochburg Playa de Palma? Wo der Sangria in Strömen fließt und der Bass der Clubs bis in die frühen Morgenstunden dröhnt. Doch jetzt will die Insel Mallorca das wilde Urlaubstreiben überwachen – und das schon im Sommer 2025!

Eines ist sicher: Die Polizei greift nun zu härten Maßnahmen. Hier erfährst du, was das für deinen Urlaub bedeutet.

Urlaub auf Mallorca: Hohe Bußgeld-Strafen, Drohnen-Überwachung & Co.

Nachdem im Jahr 2024 schon strengere Verhaltensregeln eingeführt wurden, werden die polizeilichen Maßnahmen 2025 noch rigoroser. Im Zentrum der Sicherheitsoffensive steht die massive Verstärkung der Polizeipräsenz. „Es gab schon im vergangenen Jahr viele Verstöße. Wir hatten aber nicht genügend Polizisten“, erklärt Pedro Homar, Leiter der Fundación Turisme de Palma de Mallorca 365, gegenüber dem Fachmagazin „FVW“.

Über 120 zusätzliche Ordnungshüter sollen für mehr Ordnung sorgen – und das nicht nur zu Fuß oder im Streifenwagen, sondern auch aus der Luft. Ab 2025 fliegen sechs Drohnen über die Partymeile, um alles im Blick zu behalten.

+++ Urlaub auf Mallorca wird deutlich teurer – Balearen ziehen nach Protesten heftige Konsequenzen +++

Außerdem wird die Küstenüberwachung aufgerüstet: So wird entlang der Playa de Palma ein Netzwerk von Überwachungskameras installiert. Und auch die Polizeistationen werden erweitert – sowohl für Touristen als auch für Einheimische.

Doch das Sicherheitskonzept geht noch weiter: Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit wird weiter eingeschränkt, Ruhestörung härter bestraft und die Bußgelder für unpassendes Verhalten steigen kräftig. Wer sich in der Öffentlichkeit übergibt, muss künftig tief in die Tasche greifen – satte 750 Euro Bußgeld! Und wer mitten auf der Straße uriniert, zahlt 1.500 Euro. Auch der illegale Straßenverkauf und aggressives Betteln werden jetzt konsequent verfolgt.

Regierung investiert Millionen für die Sicherheit der Touristen

Die Inselregierung investiert dafür Millionen, um sicherzustellen, dass Mallorca nicht nur als Partyinsel glänzt, sondern auch als eines der sichersten Touristengebiete der Balearen.

Während also Mallorca mit eiserner Hand gegen chaotische Party-Situationen vorgeht, entsteht gleichzeitig eine ganz neue, luxuriöse Seite der Insel. Für die anspruchsvolleren Urlauber werden exklusive Luxushotels errichtet, die den perfekten Rückzugsort vom Trubel der Partymeile bieten.

Es ist klar: Wer sich an die neuen Regeln hält, kann weiterhin unbeschwert feiern. Und für alle, die auf der Suche nach etwas mehr Ruhe sind, gibt es bald genug Plätze, um den Urlaub zu genießen. Es bleibt spannend, wie sich der Ballermann 2.0 entwickelt!