Urlaub auf Mallorca: Nach der EM-Party folgt die Ernüchterung – deutsche Fans müssen sich beeilen

Ganz Deutschland ist inzwischen im EM-Fieber. Und auch auf Mallorca sorgen die deutschen Touristen für ausgelassene Fußball-Stimmung. Am Samstag (29. Juni) feierte die ganze Playa den Viertelfinaleinzug des DFB-Teams.

Zwei Bochumer buchten sogar kurzfristig extra Urlaub auf Mallorca, um Deutschland – Dänemark am Ballermann gucken zu können (hier mehr dazu). In fast jedem Lokal wurden große Bildschirme aufgestellt, damit die zahlreichen Touristen das Spiel auch auf jeden Fall sehen konnten. Auch der Bierkönig war bis oben hin voll, sodass es zwischenzeitlich sogar zu langen Warteschlanken vor dem großen Lokal kam. Und auch am nächsten Tag zog es einige Fans noch in den Bierkönig, doch manch einer könnte enttäuscht worden sein.

Urlaub auf Mallorca: Bierkönig mit Sonder-Aktion zur EM

Die ganze Schinkenstraße, entlang der Playa und auch in den Gassen – überall das gleiche Bild: zahlreiche Touristen in Deutschland-Trikots. Wer sein Trikot nicht bereits von zuhause mitgebracht hat, wird auch auf Mallorca fündig. Die sogenannten „Helmuts“ wittern hier das Geschäft ihres Lebens und bieten Duplikate in fast jeder Straße an. Auch in den ortansässigen Shops sind die Trikots der Kassenschlager.

Doch wer sich von der Masse abheben will, hat im Bierkönig noch die Chance auf eine Special-Edition. Seit Beginn der EM können Urlauber auf Mallorca immer von 11 bis 12 Uhr an der Ausgabe ein Gratis-Deutschland-Trikot ergattern. Naja, ganz gratis ist es nicht, denn es gibt eine Bedingung. Nur wer ein Liter-Getränk kauft und den Bon vorweisen kann, bekommt auch eines.

So sieht das Deutschland-Trikot aus dem Bierkönig aus. Foto: Chaleen Goehrke/ DER WESTEN

Ein Liter Bier kostet aktuell 16,50 Euro im Bierkönig und ein Liter Wodka-Lemon gibt es für 23 Euro. Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit. Die Deutschland-Trikots mit schwarz-rot-goldener Fahne über der Brust, vier Sternen und dem Bierkönig-Logo gibt es auch im Bierkönig Fan-Shop an der Playa. Dort zahlen Kunden 18 Euro.

Es gibt einen Haken

Allerdings gibt es einen weiteren Haken, denn Mallorca-Urlauber sollten schnell sein. Auf Instagram warnt das Lokal bereits: „Nur solange der Vorrat reicht.“ Und der scheint sich tatsächlich langsam zu neigen. Denn am Morgen nach der Achtelfinal-Partie Deutschland – Dänemark gibt es sowohl im Bierkönig als auch im Fan-Shop nur noch eine Größe, nämlich XL.

Nico aus Berlin hat sich vor seiner Abreise am Montag noch schnell ein Bierkönig-Trikot ergattert. Der Deutsche hätte das Deutschland-Shirt auch lieber mindestens zwei Nummern kleiner, doch er sieht es optimistisch: „Nach zwei Wäschen ist das Shirt eh auf die richtige Größe geschrumpft.“