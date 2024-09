Urlaub auf Mallorca: Schock-Moment am Strand! Deutscher erleidet Herzstillstand

Zu einem wahren Schock-Moment ist es am Strand von Cala Millor gekommen. Ein deutscher Mallorca-Urlauber soll plötzlich einen Herzstillstand erlitten haben.

Welche Szenen sich am Strand von Mallorca zugetragen haben sollen, erfährst du hier.

Urlaub auf Mallorca: Rettungskräfte kämpfen um Leben des Deutschen

Zu ordentlich Trubel samt einer Menge Schaulustiger ist es am Freitagmittag (27. September) am Ufer in Höhe der Badia Son Servera gekommen. Ein 64-jähriger Deutscher habe sich laut des „Mallorca Magazins“ im Wasser befunden. Rund 40 Meter vom Ufer entfernt, soll er plötzlich einen Herzstillstand erlitten haben.

+++ Urlaub auf Mallorca: Ernsthafte Gefahr am Strand – Touristen müssen sehr vorsichtig sein +++

Laut der Zeitung erkannte ein Rettungsschwimmer den bedrohlichen Zustand des deutschen Urlaubers und informierte umgehend die Rettungskräfte. Sofort wurde der bewusstlose Tourist aus dem Wasser an Land gebracht und mit der Reanimierung begonnen. Rund zehn Minuten kämpften die Rettungskräfte um das Überleben des Mannes – mit Erfolg. Die Vitalzeichen setzten wieder ein und der Deutsche konnte in ein Krankenhaus nach Palma gebracht werden, wie das „Mallorca Magazin“ schreibt.

Mehr News:

Während der Wiederbelebungsmaßnahmen sollen sich etliche Strandbesucher rund um das Team der Rettungskräfte versammelt haben, um das Ganze mitzuverfolgen.