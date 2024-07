In der Ballermann-Saison wird es im Bierkönig schnell voll. Den Tag über verteilt sind dort Tausende von Besuchern zu finden. Neben den Stars auf der Bühne mischen sich auch manchmal ein paar Promis unter die grölende Menge.

So auch jetzt im Urlaub auf Mallorca scheinbar geschehen. Denn im Netz kursiert nun ein Video von einem feiernden Star. Die Bierkönig-Besucher um ihn herum sind ganz aus dem Häuschen.

Urlaub auf Mallorca: Plötzlich ist ER im Bierkönig

Stell dir vor, du willst mit deinen Freunden einfach einen spaßigen Abend im Bierkönig auf Mallorca haben, tanzt gerade zu den Ballermann-Klassikern ab – und plötzlich steht ein Ex-Fußball-Profi neben dir. Wer wäre da nicht baff, doch ein TikTok-Nutzer schaltete schnell und filmte den Moment, als er plötzlich Kevin Kuranyi erblickte. Im klassischen Bierkönig-Shirt, was man nur bekommt, wenn man mindestens ein 1-Liter-Getränk gekauft hat, lächelt er singend in die Kamera.

Der ehemalige Nationalspieler spielte bei Bundesligisten wie der TSG Hoffenheim, dem VfB Stuttgart und dem FC Schalke 04. Während seiner Fußball-Karriere wäre ein Besuch im Bierkönig wohl kaum toleriert worden, doch nun scheint der 42-jährige Spielerberater ausgiebig zu feiern.

Video geht viral

Für den User, der sich „fiziert“ nennt, ist damit offenbar ein Traum in Erfüllung gegangen. „Du gehst auf Malle feiern und triffst plötzlich den Spieler, dessen Trikot du immer in der Fußball-Jugend getragen hast.“

Und auch den Reality-Check hat der einstige Profi offenbar bestanden. „Wer erkennt ihn? So unnormal sympathisch!“ Und tatsächlich erkennen einige Follower Kevin Kuranyi sofort, andere müssen erstmal zweimal hinsehen. „Nicht dein Ernst. Ich war der größte Fan und hätte ihn nicht erkannt“ oder „Oh mein Gott, hat ein bisschen gedauert. Wie geil einfach! Habe so Flashbacks jetzt“, heißt es in den Kommentaren.