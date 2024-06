Urlaub auf Mallorca: Besuch der Kathedrale lohnt sich an DIESEM Tag besonders

Mallorca hat nicht nur den Ballermann zu bieten, sondern auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten. So gibt es beispielsweise schon unweit von der Partyhochburg El Arenal in der Insel-Hauptstadt Palma einiges zu entdecken.

Unter anderem die Kathedrale. Das riesige Gebilde ist bereits vom Hafen aus deutlich zu erkennen. Doch Urlauber aufgepasst: Sollte ein Besuch der Kirche auch auf eurer To-Do-Liste stehen, dann achtet unbedingt auf die Wahl des entsprechenden Tages.

Urlaub auf Mallorca: An diesem Tag profitieren Deutsche in der Kathedrale

Zu sehen gibt es in der Kathedrale an allen Tagen das gleiche – und das schon zu einem Eintrittspreis von zehn Euro. Während man das Gebäude von Montag bis Freitag in den Sommermonaten (April bis Oktober) zwischen 10 und 17.15 Uhr besichtigen kann, besteht an Samstagen das ganze Jahr über nur bis 14.15 Uhr die Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen. Außerdem gilt es die Zeiten der Gottesdienste zu beachten.

Führungen durch die Kathedrale von Palma. Foto: Jana Wengert / DER WESTEN

Doch ganz ohne Informationen muss man nicht nach Hause gehen. Es werden auch Führungen angeboten. Aber: Wer einen deutschsprachigen Tourguide wünscht, der sollte sich definitiv den Montagvormittag freihalten – nur an diesem Tag findet nämlich eine Führung in deutscher Sprache statt. An allen anderen Terminen sind die Rundgänge entweder auf Spanisch oder auf Englisch gehalten.

Mallorquinische Kirche hat strikte Regeln

Übrigens gibt es noch ein paar weitere Hinweise zu beachten. So wird bereits am Eingang um eine „angemessene Kleidung“ zum Besuch der mallorquinischen Kathedrale gebeten. Mit kurzer Kleidung, Rucksack und Kappe bleibt der Einlass verwehrt. Ebenso sind auch Hunde in den heiligen Hallen verboten.

Essen, Trinken und Rauchen ist ebenfalls strikt verboten. Und auch die Erinnerungen müssen im Gedächtnis gespeichert werden – immerhin sind auch Fotos sowie die Benutzung von Handys nicht gestattet. Wird all das berücksichtigt, steht einem Besuch der Kathedrale nichts mehr im Wege.