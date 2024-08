Urlaub auf Mallorca: Ich war am Strand spazieren – es war wirklich widerlich

Wer Urlaub auf Mallorca macht, für den darf eines nicht fehlen: der Strandbesuch oder vielmehr die Strandbesuche.

Egal ob stundenlanges baden im Mittelmeer, ausgiebiges Sonnenbaden, auf der Decke dösen oder liegen. Dreh- und Angelpunkte auf Mallorca sind für Touristen die vielen verschiedenen Strände und Buchten der Insel. Hier herrscht fast dauerhaft Hochbetrieb. Auch ich war an einem Strand an der Playa unterwegs… und hab wirklich Widerliches beobachtet.

Urlaub auf Mallorca: Widerliche Szenen am Strand

Zwischen zwei Terminen einen Spaziergang am Strand von Mallorca – das Bild was sich bei der Vorstellung in meinem Kopf formte war perfekt: Sandalen in der Hand, Sonnenbrille auf der Nase, Haare im Wind und dabei das kühle Nass an den Füßen genießen. Jene Szenen, die Influencer und andere Urlauber zuhauf in den sozialen Medien teilen. Doch so viel vorneweg: Die Realität hatte wenig mit meiner Vorstellung gemeinsam.

Natürlich war der Strandabschnitt am Ballermann direkt neben dem Hafen proppenvoll. Doch damit war natürlich zu rechnen. Etwas mühselig kämpfte ich mich den Strand entlang Richtung Wasser, lief Slalom um Dutzende Decken, Schirme und Handtücher. Endlich tauchte ich die Füße ins Mittelmeer – die erwartete Abkühlung blieb aus. Das Wasser war wirklich Badewannen-warm, aber auch das überraschte mich wenig. Was mich allerdings dazu brachte die Nase zu rümpfen, war der Geruch oder Gestank, der im Laufe des Spaziergangs auch zunahm. Irgendwie roch es modrig, feucht, nach Abwasser…

Gestank und Müll am Strand von Mallorca

Doch das war nicht einmal der Knackpunkt – wobei der Geruch in der Nase auch nicht wirklich angenehm war. Was mich jedoch wirklich erschrocken hat, war der Zustand des Strandes. Besser gesagt der Müll, der sich über den gesamten Abschnitt direkt am Wasser sammelte. Von Bierdeckel, Kippenstummel, über Verpackungen und Plastikschnipsel. Der Sparziergang am Strand von Mallorca entpuppte sich als unangenehmer Spießrutenlauf. Sogar Klamotten und Reste von Kleidungen lagen herum. Teilweise schwamm Müll im Wasser. Im Endeffekt storkste ich im Wasser wie der Storch im Salat, um nicht in irgendwas hineinzutreten. Instagram-Glamour? Von wegen. Das Ganze war einfach nur widerlich.

Am Strand von Mallorca machte unsere Reporterin eine widerliche Beobachtung: Überall liegt Müll oder sogar Kleidung. Foto: Vanessa Schubert

Am Strand von Mallorca machte unsere Reporterin eine widerliche Beobachtung. Foto: Vanessa Schubert

Mir ist immer noch schleierhaft, wie die Mallorca-Urlauber dort den ganzen Tag ausgehalten haben. Zum einen wurde der Müll teilweise bis an die ersten Decken vom Wind getragen, zum anderen war in einigen Bereichen der Gestank wirklich kaum zu ertragen. Wobei: Der Mensch ist ja ein Gewöhnungstier… vielleicht haben sich die meisten nach einiger Zeit an den Geruch gewöhnt und ihn schon gar nicht mehr mitbekommen. Ich hab’s auf jeden Fall nicht so lange ausgehalten und bin nach dem kurzen Spaziergang geflohen. Genug widerliche Eindrücke für einen Tag.