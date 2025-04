Urlaub auf Mallorca: Kenner warnen – beliebte Attraktion nichts für Kinder!

Wer Ostern auf der Lieblingsinsel der Deutschen verbringt, kann hier gerade zu dieser Zeit viel erleben. Sicher gibt es einiges zu beachten, aber wer sich rechtzeitig informiert, kann eine ganz besondere Zeit des Jahres miterleben.

An den Feiertagen rund um Ostern zeigt sich die Insel mit ihren Bewohnern von einer anderen Seite. Es finden schon in der Woche ab Gründonnerstag allerlei Feierlichkeiten statt. Was bei uns die Karwoche ist, nennt sich im spanischen Mallorca „Semana Santa“ (dt.: die heilige Woche). Zu der Zeit finden etliche traditionelle Veranstaltungen wie Umzüge, Messen und Spiele statt.

Mallorca: Nichts für die Kleinen

Am Karfreitag finden traditionell die Passionsspiele statt. Sie sind ein besonderes Spektakel, das in mehreren Städten auf Mallorca dargeboten wird. Sehr bekannt ist zum Beispiel die Aufführung, die auf den Treppen der Kathedrale „La Seu“ in Mallorcas Hauptstadt Palma gezeigt wird. Auch die Osterspiele um die Kreuzabnahme-Prozessionen vom Kalvarienberg zur Pfarrkirche in Pollença sind sehr beliebt.

Diese Osterspiele erfreuen sich auch bei Mallorca-Urlaubern großer Beliebtheit, allerdings ist diese Attraktion nicht unbedingt etwas für Kinder. Die Darbietung stellt den Kreuzweg Jesu Christis nach. Dabei wird besonderer Wert auf die Authentizität des Schauspiels gelegt. Zwar spielen hier Laien die Beteiligten, meist sind diese aber besonders engagiert. Wer eine solche Aufführung schonmal gesehen hat, weiß, dass sie für ihre sehr blutigen und bildlichen Umsetzungen der Erzählung bekannt sind.

Jahrhunderte alte Tradition als Attraktion

Zusätzlich zu den brutalen Szenen untermalt dramatische Musik möglichst überzeugend die Geschehnisse. Auch die Kostüme der Darsteller sind sehr detailverliebt gestaltet und ergänzen das Spiel der Laien. Oftmals schauen zahlreiche Menschen dem Treiben begeistert zu. Wer seinen Kindern die brutalen Szenen lieber vorenthalten möchte, sollte hier besser alleine hin oder sich eine alternative Mallorca-Beschäftigung überlegen, die auch die Kleinsten verkraften.

Gerade die Osterspiele in Pollença auf Mallorca sind besonders, weil sie die „Kreuzabnahme-Prozession“, auch „Davallament de la Creu“ genannt, einleiten. Hunderte Menschen kommen, um sich eine der ältesten, bis ins Jahr 1650 zurückreichende Prozessionen im malerischen Pollença anzusehen.

Hier wird die Christusstatue in völliger Stille während der Prozession die 365 Stufen der Freitreppe hinabgetragen – eine Stufe für jeden Tag im Jahr – bis zur Kirche Virgen de los Ángeles. Der Weg wird dabei von Fackeln erleuchtet, die die Mitglieder der Bruderschaften tragen.