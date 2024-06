Urlaub auf Mallorca: Touristen entdecken beunruhigende Warnschilder

Die Urlaubssaison auf Mallorca ist offiziell gestartet. Vor allem deutsche Touristen nehmen sich gerne eine Auszeit auf der spanischen Insel. Ob am Strand chillen, am Ballermann feiern oder die Insel erkunden: Urlauber haben zahlreiche Möglichkeiten, ihre Freizeit zu gestalten. Doch bei diesem Anblick dürfte wohl eher keine Urlaubsstimmung bei den Touristen auf Mallorca aufkommen.

Es ist allgemein bekannt, dass man an touristischen Hotspots besonders auf seine Wertgegenstände aufpassen muss. Denn wo viele Menschen sind, treiben auch Taschendiebe ihr Unwesen. Auf Mallorca gilt unter anderem die Playa de Palma als „gefährlicher Ort“.

Urlaub auf Mallorca: Achtung, Taschendiebe!

Aber auch in der Altstadt von Palma müssen Touristen besonders aufmerksam sein. Denn dort werden neben Geldbeuteln und Taschen auch Uhren gestohlen, welche Urlauber am Handgelenk tragen. Und auch in den öffentlichen Verkehrsmitteln kommt es vermehrt zu Überfällen. Grund genug für die Unternehmen nun deutlich zu warnen.

Urlaub auf Mallorca: Warnschilder in Bus und Bahn

Wenn man in Palma de Mallorca mit dem Bus fährt, dürfte einem bei diesem Anblick eher mulmig werden. Denn die „Empresa Municipal de Transports Urbans de Palma“, kurz EMT, warnt in ihren Bussen vor Taschendiebstahl!

Touristen werden mit diesen Schildern vor Langfingern gewarnt.

Die Warnung steht auf dem Schild in insgesamt vier Sprachen: Katalanisch, Spanisch, Deutsch und Englisch. So versucht man wohl wirklich jeden Fahrgast an Bord zu warnen. Doch wirklich beruhigend ist dieser Anblick für Urlauber eher nicht.