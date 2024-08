Urlaub: Touristen denken sich nichts dabei – doch es könnte gefährlich werden

Wer in Deutschland Durst hat, braucht nur den Wasserhahn aufzudrehen und sich ein Glas Wasser einzuschenken. Schließlich ist das Leitungswasser in Deutschland von guter bis sehr guter Qualität und kann bedenkenlos getrunken werden. Hinzu kommt der Sparaspekt: Leitungswasser ist rund 100 Mal günstiger als Mineralwasser in Flaschen, so die Verbraucherzentrale.

Doch was in Deutschland gilt, gilt nicht überall. Gerade wer im Urlaub Lust auf Wasser hat, sollte nicht unbedingt den Hahn aufdrehen. Das kann gefährliche Folgen haben.

Urlaub: Vorsicht mit Wasser!

Wer im Urlaub in anderen Ländern unterwegs ist und ein Glas Leitungswasser getrunken hat, stellt oft fest, dass das Wasser nicht so gut schmeckt wie bei uns. Das muss aber nichts heißen. Gerade in Süd- und Südosteuropa schmeckt das Wasser oft etwas modrig oder chlorhaltig, ist aber noch nicht gesundheitsschädlich, erklärt auch der ADAC. In vielen Ländern Europas kann Leitungswasser also bedenkenlos getrunken werden – auch wenn es nicht an jedem Ort gleich gut schmeckt. Doch das gilt nicht überall.

Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wird in folgenden Ländern von einem Schluck aus dem Wasserhahn abgeraten

Albanien

Bosnien-Herzegowina

Bulgarien

Kosovo

Litauen

Lettland

Moldawien

Nordmazedonien

Rumänien

Serbien

Türkei

Bei einem Urlaub in der Türkei ist nicht nur wegen des Trinkwassers Vorsicht geboten. Das Auswärtige Amt hat auch eine Warnung für Urlauber in der Türkei herausgegeben. Mehr dazu in diesem Artikel.

Gefahr im Trinkwasser reduzieren

Für Urlaubsländer, in denen das Trinken von Leitungswasser nicht ratsam ist, gilt: Am besten nur aus industriell versiegelten Flaschen trinken. Wer verunreinigtes Leitungswasser trinkt, könnte teils heftige Magen-Darm-Probleme bekommen, es können aber auch Entzündungen oder Infektionen auftreten.

Und für die anderen Länder, in denen das Wasser zwar nicht gesundheitsschädlich, aber auch nicht besonders schmackhaft ist, empfiehlt der ADAC, den Wasserhahn vor dem Trinken etwa zehn Sekunden laufen zu lassen. So werden eventuelle Ablagerungen weggespült und es treten keine gesundheitlichen Probleme im Urlaub auf!