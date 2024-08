Urlaub in Kroatien: Beim Blick auf die Rechnung sind Touristen verwirrt

Immer wieder berichten Touristen von den steigenden Preisen in beliebten Urlaubsorten. Bei einem Urlaub in Kroatien ist dies nicht anders, jedoch fällt eine der kroatischen Urlaubsorte besonders auf. Die Berichte einer Touristin aus Wien überraschen.

Die Touristin berichtet von ihrer Reise in die Hafenstadt Rijeka in Kroatien. Laut „FOCUS Online“ war sie trotz der steigenden Preise in Kroatien positiv überrascht, wenn nicht gar verwirrt. Ihr Urlaub in Kroatien ist nämlich billiger ausgefallen als ursprünglich von ihr erwartet.

Urlaub in Kroatien: Bericht über die Hafenstadt Rijeka

So hat sie zum Beispiel für einen kleinen Cappuccino und einen Espresso zusammen nur 3,60 Euro zahlen müssen. Auch das Essengehen empfindet sie als preislich moderat. Sie berichtet, dass man bei einem Urlaub in Kroatien bereits ab 15 Euro ein leckeres Essen genießen kann.

Jedoch sind die Kosten nicht in allen Urlaubsorten in Kroatien so moderat wie in Rijeka. So kostet zum Beispiel auf der kroatischen Insel Hvar ein großer Espresso bereits 4,50 Euro. In der Küstenstadt Opatija muss man für einen Milchkaffee sogar stolze 6,50 Euro zahlen.

Wenn man in den Urlaub fahren möchte, muss man immer tiefer in die Tasche greifen. Insbesondere die beliebten Urlaubsorte in Kroatien sind von der Preissteigerung immens betroffen. Aber nicht nur der Urlaub in Kroatien wird immer teurer.

Urlaub in der Türkei: Preissteigerung von 175 Prozent

„FOCUS Online“ berichtet über die Familie Heinz, die regelmäßig Urlaub in der Türkei macht. Bei der Buchung des diesjährigen Urlaubs erlebte sie jedoch einen Preisschock, denn die zweiwöchige Reise ist ganz plötzlich deutlich teurer geworden. Normalerweise zahlt die Familie 3.500 Euro für die ganze Reise, aber plötzlich wurde diese auf 9.600 Euro erhöht.

Das Hotel begründet die Preissteigerung von 175 Prozent mit der hohen Nachfrage und gestiegenen Flugpreisen. Die Familie wird jedoch wegen der hohen Preise ihren Urlaub nicht in der Türkei verbringen. Wenn man in den Urlaub fahren will, muss man immer tiefer in die Tasche greifen und sowohl der Urlaub in Kroatien als auch in der Türkei sind von den Preissteigerungen immens betroffen.