Urlaub in Kroatien: Touristen am Rande des Wahnsinns! „Wirklich krass“

Sommerzeit ist Urlaubszeit! Millionen Menschen verlassen in diesen Wochen das Land und fliegen in Richtung Italien, Spanien oder Kroatien. Letzteres Land wurde in den vergangenen Jahren immer beliebter. Neben Stränden und Sehenswürdigkeiten kann man sich dort auch wunderbar erholen.

Doch ein Urlaub in Kroatien endet nicht immer schön. Einige Touristen haben jetzt diese schmerzhaften Erfahrungen gemacht. Im vergangenen Jahr war es für viele Urlauber nicht so schlimm.

Urlaub in Kroatien: Touristen können es nicht fassen

Was ist passiert? Viele Menschen berichten stets positiv über ihren Urlaub in Kroatien. Ganz egal, ob am Strand oder in den Städten zum Sightseeing. Doch in diesem Jahr müssen viele eine äußerst schmerzhafte und nervige Erfahrung machen: Mückenstiche.

In Facebook-Gruppen berichten einige Touristen, wie heftig es mit den Mücken in diesem Sommer-Urlaub ist. „Wir sind gerade auch in Kroatien. Dieses Jahr ist es ganz schlimm mit den Mückenstichen. Wisst ihr, was gut dagegen hilf?“, möchte eine Frau wissen.

Sie ist nicht die einzige Urlauberin, die ebenfalls auf die Hilfe der anderen Kroatien-Touristen angewiesen ist. „Ist wirklich krass. Keine Ahnung, was mit denen los ist, aber sofort nach dem Stich dicke Schwellung und Jucken ohne Ende. War letztes Jahr nicht so“, berichtet eine andere Frau.

Was hilft gegen Mückenstiche?

Unter dem Beitrag wird den beiden Kroatien-Urlaubern und vielen anderen Menschen, die sich dort gerade aufhalten, einige wichtige Tipps gegeben. Besonders häufig werden Salben oder Mückensprays genannt. „Neben den empfohlenen Mitteln natürlich noch: Lavendel im Zimmer, Rosmarin, Strohblumen und so weiter. Ist echt gut bei uns. Habe auch diverse Cremes aus Lavendel, die ich empfehlen kann“, schreibt eine andere Frau.

Was könnten die Gründe für die vielen Mücken sein? Ein denkbarer Grund wäre das Wetter, das mit einem Wechsel aus Regenschauern und hohen Temperaturen optimale Bedingungen für eine Vermehrung der Insekten bietet.