Urlaub in Kroatien endet in Todes-Drama – Kind (9) stirbt durch Granaten-Explosion!

Schreckliches Drama in Kroatien!

Eine Familie aus Tschechien hatte einen Urlaub in Kroatien verbringen wollen. Doch wie die kroatische Polizei am Freitag (21. Juni) mitteilte, kam das neunjährige Kind der Familie bei einer Explosion im Auto ums Leben. Die Umstände sind noch immer nicht genau geklärt.

Kind (9) stirbt im Kroatien-Urlaub

Die Explosion soll durch einen Sprengsatz ausgelöst worden sein – möglicherweise eine Handgranate aus den Jugoslawienkriegen. Die Explosion fand im kroatischen Ort Bilisane statt, wo die Familie mit ihrem Auto einen Halt einlegte. Doch wie genau es zu dem verheerenden Drama kam, das den kleinen Jungen das Leben kostete, ist noch nicht klar.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Vater (46) womöglich mit seinem Kind den markierten Gefahrenbereich eines Truppenübungsplatzes nahe der Stadt Knin betreten hat. Der neugierige Junge fand einen alten Sprengsatz – und der Vater, der die Gefahrenlage womöglich dramatisch unterschätze, erlaubte dem Kind, das Gerät zu behalten. Bei einer Autopanne in Bilisane habe die Familie den Sprengsatz aus dem Auto holen wollen – und ihn dabei ausgelöst. So zumindest der Verdacht.

Bei der Explosion wurden zudem auch zwei Frauen (34, 49) verletzt. Der Vater einer der Frauen erzählte den Beamten jedoch, der Junge habe den Sprengsatz erst vor Ort in Bilisane im Gebüsch entdeckt und ihn versehentlich gezündet, als er ihn zurück ins Auto bringen wollte.

Polizei nimmt Vater des toten Kindes fest

Der Vater des verstorbenen Kindes wurde von der Polizei festgenommen – wegen dem Begehen einer schweren Straftat gegen die allgemeine Sicherheit. Die Ermittlungen dauern an.

(mit dpa)