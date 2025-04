Urlaub streichen wegen Krise? Die Zahlen in Deutschland sind eindeutig

Mit dem immer schöner werdenden Wetter beginnt auch die Urlaubs-Saison für viele Deutsche. Besonders zu Ostern verschlägt es die Menschen auf Reisen. Egal, ob in die Berge zum Skifahren oder in den wärmeren Süden ans Meer, zu Verwandten und Freunden oder alleine – die Oster-Zeit bedeutet für viele auch Reise-Zeit.

Doch verpasst die aktuelle Situation den Urlaubern in Deutschland einen Dämpfer in ihrer Unternehmenslust? Kriege, US-Präsident Donald Trump und Rezessions-Ängste sind aus den Köpfen der Menschen schließlich nicht mehr wegzudenken.

Wegen Krise doch nicht in den Urlaub?

Die derzeitigen Krisen lassen annehmen, dass auch die Reise-Freude der Deutschen getrübt ist. Doch dem ist anscheinend nicht so. Denn Konsumforscher des Marktforschungsinstituts GfK untersuchten Anfang des Jahres die Reise-Lust der Deutschen. Das Ergebnis: Insbesondere beim Urlaub möchten sie nicht sparen.

Zugegeben, zum Zeitpunkt der Umfrage stand das große Chaos um US-Präsident Donald Trump größtenteils noch aus. Doch auch Stephanie Mair-Huydts, die seit gut eineinhalb Jahren den größten Reiseführerverlag Deutschlands „Mairdumont“ führt, bestätigt die Vermutung.

„Die Leute sind bisher dieses Jahr so reiselustig wie nie und so bereit wie lange nicht, dafür auch Geld auszugeben“, erzählt Mair-Huydts, deren Geschäft davon unmittelbar profitiert, in einem Interview mit dem „Handelsblatt“.

Bereitschaft der Deutschen „nicht sehr ausgeprägt“

Mair-Huydts gibt allerdings zu bedenken, dass man die Entwicklungen abwarten müsse, „wenn die wirtschaftliche Lage sich weiterhin nicht erholt“. Was genau noch passiert, kann wohl niemand voraussehen. Allerdings sei die derzeitige Bereitschaft der Deutschen, beim Urlaub zu sparen, „nicht sehr ausgeprägt“.

Mair-Huydts zufolge gebe es allerdings einen Trend, den Urlaubs-Aufwand, aber nicht den Umfang zu reduzieren. So bieten ihre Verlage inzwischen Camping- oder Outdoor-Tipps für auch nähere Ziele innerhalb von Deutschland an.