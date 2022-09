Urlaub auf Kreta: Frau erlebt Enttäuschung auf der Insel – „Wie Heringe in der Büchse“

Was gibt es Besseres als einen schönen Urlaub am Strand. Einfach mal in der Sonne liegen, die Seele baumeln lassen und die Ruhe genießen. Die Ruhe genießen? Das ist in manchen Urlaubsorten gar nicht so einfach. Ob auf Kreta, Mallorca oder Sylt – überall dort, wo Inseln zum Sonnenbaden locken, wird das mit der Erholung zunehmend schwierig.

Denn nach der Urlaubsflaute in den vergangenen zwei Pandemie-Jahren hat sich bei den Touristen die Reiselust wieder eingestellt. Was eine Urlauberin jetzt auf Kreta in Griechenland erlebte, hatte sie sich so nicht vorgestellt. Mehr als eine große Enttäuschung war bei diesem Urlaub kaum drin.

Urlaub auf Kreta wird zur großen Enttäuschung

Dabei hatte sie sich vorher eigentlich bestmöglich informiert. „Billiges Essen“ und „supertolle Strände“ seien ihr angepriesen worden. Doch die Frau, die sich vor Reiseantritt die Meinungen anderer Facebook-Nutzer eingeholt hatte, ist sauer. „Leute, wo wart ihr?“, schreibt sie erbost. Ihre Vorstellungen von der Insel wurden bei weitem nicht erfüllt.

Das einzig Positive, das sie zu vermeldet hat, ist die Tatsache, dass Mietwagen nahezu an jeder Ecke flexibel buchbar seien. Damit hatte sie nicht gerechnet, doch das sei auch schon alles.

+++ Lufthansa: Reisende atmen auf – DAVON bleibst du am Flughafen demnächst verschont +++

Urlaub auf Kreta: Urlauberin ist sauer

Billiges Essen? Fehlanzeige! „Essen mit einem Weinchen und einer kleinen Vorspeise immer um die 40/50€“, ärgert sich die Urlauberin. Klar, „es sei denn, man holt sich nur Sachen auf die Hand“, doch ihren Ansprüchen genüge das nicht.

Gemütlich die Speisekarte durchgehen, um zu sehen, was das Restaurant anbietet? Ebenfalls schwierig. „Möchte man nur mal Speisen gucken, also in die Karte, wird man fast schon an den Tisch gedrängt“. Doch das sei noch lange nicht das Schlimmste.

Urlaub auf Kreta: Erholung am Strand sieht anders aus

Die Strände auf Kreta seien alles andere als „supertoll“. „Fast nur Liegen mit Sonnenschirm, die wie Heringe in der Büchse aufgestellt sind und unnötig teuer sind“, schreibt sie. Einen Platz für das Handtuch zu finden, sei gar nicht so einfach und schaffte man es doch, läge man „Handtuch an Handtuch zusammen.“ Ein erholsamer Urlaub sieht anders aus.

——————————-

Mehr Urlaubsgeschichten:

——————————-

In den Kommentaren häufen sich verblüffte Kommentare. Vermutlich sei die Urlauberin in einer Touristenhochburg gelandet oder sei einfach in der falschen Ecke von Kreta unterwegs, schließlich könnte man auf Kreta sehr wohl günstig Essen gehen. Restaurants „zwischen den Gassen“ seien häufig „billiger und auch viel besser“, schreibt eine Frau.

„Sie sind sicher an der Nordküste mitten im Tourigebiet. Fahren Sie rum, lernen Sie Kreta kennen, wie es wirklich ist abseits der Hotelbunker“, schlägt ein Mann vor. Doch für die enttäuschte Kreta-Urlauberin ist eines ganz klar: „Ja, es ist schön hier, wir laufen viel von Dorf zu Dorf. Aber nochmal herkommen? Eher nicht.“ (kl)