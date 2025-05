Urlaub in Italien: Horror-Anblick an Kolosseum! Tourist kann nur noch schreien

Ein Urlaub in Italien bietet je nach Standort nicht nur Stand und Meer, sondern auch einige besondere Sehenswürdigkeiten. So gibt es vor allem in der geschichtsträchtigen Hauptstadt Rom eine Menge zu sehen.

Ein Tourist aus den USA ließ sich jetzt aber während seines Urlaubs in Rom zu einer leichtsinnigen Aktion hinreißen. Er selbst erlitt dabei schwere Verletzungen – und sorgte gleichzeitig für einen echten Horror-Anblick direkt vor dem Kolosseum.

Urlaub in Italien: Tourist wird aufgespießt

Drama im Urlaub in Italien! Ein 47-jähriger Tourist wollte am Wochenende einen besseren Blick auf das berühmte Kolosseum in Rom haben, versuchte deshalb, über einen Gitterzaun vor dem antiken Amphitheater zu klettern.

Wie „RTL News“ berichtet, ging das aber katastrophal nach hinten los. Der Tourist aus den USA rutschte ab und wurde von den scharfen Metallspitzen des Zauns aufgespießt. Minuten vergehen, ohne, dass dem Mann geholfen werden kann. Laut Augenzeugen stößt er irgendwann nur noch einen lauten Schmerzensschrei aus, bevor er bewusstlos wird. „Es war schrecklich, ich sah, wie der Mann an einem Geländer aufgespießt war und sich nicht mehr befreien konnte“, berichtet ein Augenzeuge die Situation.

Urlaub in Italien: „Es war schrecklich“

Andere Touristen vor Ort alarmieren den Rettungsdienst, der allerdings Probleme hat, den Mann aus seiner schlimmen Lage zu befreien. Erst nach 20 Minuten kann der Bewusstlose aus dem Gitterzaun geholt werden.

Er wird noch vor Ort versorgt, erhält einen großen Verband über seine klaffende Wunde und Beruhigungsmittel. Danach geht es mit dem Rettungswagen sofort in ein Krankenhaus. Dort muss der Tourist sofort notoperiert werden, die Wunde wird mit über 80 Stichen genäht.

Ob der Mann seinen Urlaub in Italien noch fortsetzen wird, bleibt fraglich. Zuvor hatte er mit Freunden schon einige Sehenswürdigkeiten in Rom besucht – das Kolosseum hätte er dabei vielleicht besser ausgelassen.