Feuer-Drama in der Toskana! Italien-Urlauber fliehen von Strand

Die Hitze-Welle, die aktuell nicht nur in Deutschland, sondern auch in beliebten Urlaubsländern am Mittelmeer vorherrscht, hat in Italien jetzt heftige Folgen nach sich gezogen!

In dem sonst so ruhigen Badeort Puntone di Scarlino in der Toskana wüteten am Sonntagnachmittag (29. Juni) schwere Waldbrände. Und die machten plötzlich auch nicht mehr vor einem Strandabschnitt Halt, an dem sich gerade auch Italien-Urlauber sonnten. Plötzlich schlugen zahlreiche Badegäste Alarm und der Strand musste evakuiert werden.

Italien-Urlauber ergreifen die Flucht

Auslöser des Feuers, dessen Flammen gegen 13 Uhr bis an den Strand schlugen, war ein Brand in einem angrenzenden Kiefernwald. Es folgten dramatische Szenen. Denn nur wenige Meter entfernt von den Italien-Urlaubern, die sich am Strand eine angenehme Auszeit machen wollten, loderten plötzlich die Flammen.

Laut dem italienischen Medium „La Nazione“ war die Rauchsäule fast über den gesamten Golf von Folloncia zu sehen. Zwei Strandressorts mussten nach Ausbruch des Brandes geräumt werden. Aber das war noch nicht alles.

Touristendorf muss evakuiert werden

Denn auch ein Touristendorf in der Nähe des Strandabschnitts musste vorsorglich geräumt werden. Löschhubschrauber und Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mehrere Stunden im Einsatz, um das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Gegen 17 Uhr konnte die toskanische Gemeinde Entwarnung geben, die Gefahr war gebannt. Nach bisherigen Informationen wurde bei dem Brand niemand verletzt oder getötet. Alle Italien-Urlauber und weitere Badegäste sowie Anwohner konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Die genaue Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt. Doch aufgrund der massiven Hitze und Trockenheit kommt es in Italien immer wieder zu Waldbränden. Davon konnten zuletzt auch Urlaubsländer wie Griechenland oder Kroatien ein leidvolles Lied singen. Mehr dazu kannst du etwa hier nachlesen >>>.