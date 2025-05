Urlaub in Italien: Toskana und Sardinien sind out – dieses Ziel lockt die Deutschen

Wer an einen Urlaub in Italien denkt, der denkt vermutlich zuerst an Pizza, Pasta und bekannte Reiseziele wie die Toskana, Venedig oder Sardinien. Dabei hat das Land im Süden Europas noch mehr zu bieten – und das scheinen immer mehr Deutsche zu merken.

Waren nämlich vor allem Sardinien und die Toskana bei Italien-Reisenden im Sommer jahrelang hoch im Kurs, gibt es mittlerweile ein neues Favoritenziel der deutschen Urlauber.

Urlaub in Italien: Diese Insel wird immer beliebter

Der Urlaub in Italien ist für viele Deutsche nichts Neues, gehört er doch bei einigen Familien seit Jahrzehnten im Sommer dazu. Neu ist allerdings die Beliebtheit eines Ortes in dem Land. Waren bisher der Gardasee, die Toskana oder Sardinien die Hotspots im Sommer, wird nun Sizilien immer populärer. Laut des italienischen Reiseportals „Travelnostop“ reisten im Jahr 2023 weniger als 1,5 Millionen Touristen auf die größte Insel im Mittelmeer. Im Jahr 2024 waren es dann schon 1,8 Millionen Menschen – ein Wachstum von ganzen 18 Prozent.

++ Urlaub in Italien: Kein Zutritt mehr zum Strand – nur SIE dürfen noch ans Meer ++

Doch was macht Sizilien so beliebt? Da wären zum einen die weißen Sandstrände, eine vielfältige Natur und antike Stätten sowie Altstädte mit kulturellen Sehenswürdigkeiten. Allerdings ist Sizilien wie die meisten Reiseziele in Italien nicht billig – es gibt jedoch Tricks und Möglichkeiten, um Geld zu sparen.

++ Urlaub: Günstig und geheim – diese Sommer-Ziele sind besser als Spanien & Co. ++

Urlaub in Italien: So geht Sizilien-Urlaub

Voran allem kommt es auf die Ansprüche vor Ort an, um Geld im Sizilien-Urlaub zu sparen. Die Unterkunft sollte vielleicht nicht unbedingt in den klassischen Touristenstädten wie Palermo liegen. Stattdessen gibt es einige weniger touristische Gegenden wie das Fischerdorf Marzamemi oder den Küstenort Scopello.

Mehr aktuelle Themen:

Auch sollte man im Urlaub eher auf öffentliche Verkehrsmittel setzen, anstatt einen Mietwagen zu fahren. Es kann sich außerdem lohnen, statt in Hotels in privaten Unterkünften oder Appartements unterzukommen – so ist es auch möglich, selbst zu kochen und nicht jeden Abend ins Restaurant gehen zu müssen. Schließlich findet man die frischen Zutaten für eine leckere Pasta in Italien quasi an jeder Ecke.