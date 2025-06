Urlaub in Italien: Dringende Warnung! Experten schlagen wegen Wetter Alarm

Ein Urlaub in Italien ist wohl für viele Touris ein echtes Highlight. Doch das Land steht am Beginn einer intensiven Hitzewelle im Jahr 2025 – und das bereits Anfang Juni. Ursache für die ungewöhnliche Hitze ist ein Hochdruckgebiet aus Afrika.

Wer einen Urlaub in Italien plant, muss sich also im Klaren sein: Es wird ganz schön heiß. Denn laut aktueller Wettervorhersage ist kein baldiges Ende dieser Hitzewelle in Sicht.

Urlaub in Italien: Wetter-Experte warnt

„Machen wir uns bereit für eine lange und intensive Sommerphase mit viel Sonne, anhaltender Hitze und Temperaturen, die konstant weit über dem klimatischen Durchschnitt für diesen Zeitraum liegen“, sagte Meteorologe Stefano Rossi vom Wetterdienst „ilMeteo.it“.

Vor allem die Regionen Toskana, Latium, Molise, Basilikata, Apulien, Sizilien, Sardinien und Kalabrien sind von der Hitze betroffen, mit Temperaturen zwischen 36 und 37 Grad. Auf Sardinien und Sizilien werden sogar Werte über 40 Grad erwartet. Die starke Hitze wird voraussichtlich bis Sonntag, den 15. Juni, andauern und beginnt bereits am 11. Juni, in Italien.

Hier findest du aktuelle Vorhersagen

Das italienische Gesundheitsministerium veröffentlicht von Mai bis September täglich aktualisierte Hitze-Bulletins mit Vorhersagen für 24, 48 und 72 Stunden für 27 Städte. Bereits am Mittwoch, dem 11. Juni, gilt in diesen drei Städten die Alarmstufe 2: Bozen, Compobossa und Perugia.

In neun weiteren Städten wurde die Alarmstufe 1 ausgerufen: Bologna, Brescia, Florenz, Frosinone, Mailand, Rieti, Rom, Turin, Verona. Laut dem italienischen Gesundheitsministerium warnt Alarmstufe 2 vor Wetterbedingungen, die besonders für Risikogruppen wie ältere Menschen, Kinder und chronisch Kranke gesundheitsschädlich sein können. Alarmstufe 1 deutet auf eine mögliche bevorstehende Hitzewelle hin und signalisiert, dass in den kommenden Tagen gesundheitliche Risiken wahrscheinlich sind. Wer einen Urlaub in Italien plant, sollte das im Vorfeld bedenken.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.