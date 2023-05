Urlaub in Italien: Feuer-Inferno am Gardasee – darauf müssen sich Touristen jetzt einstellen

Erst die extreme Dürre (hier mehr), jetzt auch noch das: Eine dramatische Kettenreaktion hat am Gardasee für ein Feuer-Inferno gesorgt. Ein komplettes Einkaufszentrum brannte dabei nieder. Das hat nun auch Auswirkungen auf alle Menschen, die Urlaub in Italien machen.

Einige Geschäfte im Einkaufszentrum waren ein beliebter Spot von Touristen, um sich für den Urlaub in Italien einzudecken. Nicht nur für die, die am Gardasee bleiben.

Urlaub in Italien: Feuer-Inferno hat Auswirkung auf Touristen

Der Gardasee wird in diesem Jahr schon von der zweiten Katastrophe heimgesucht. Nach der extremen Trockenheit und dem damit verbundenen Niedrigwasser gab es nun auch noch ein schreckliches Feuer am südlichen Ufer des Sees. Das Einkaufszentrum „Le Vele“ wurde dabei schwer beschädigt, berichtet „Merkur“.

Für den verheerenden Brand hatte eine Kettenreaktion gesorgt. In einem ehemaligen Baumarkt in der Nähe war bei Bauarbeiten eine Gasflasche explodiert, berichtet die Zeitung „Brescia Today“. Die hatte erst im früheren Baumarkt für einen Brand gesorgt, der innerhalb von Minuten auf benachbarte Gebäude übergegriffen hatte – darunter das Einkaufszentrum.

Beliebte Mall „Le Vele“ bleibt vorerst geschlossen

Eine gigantische Rauchwolke war zu sehen, Anwohner wurden vom Bürgermeister der Stadt Desenzano aufgefordert, sich in ihre Häuser zu begeben und Fenster und Türen zu schließen. Nach dem Ausbruch des Feuers am Dienstagnachmittag (23. Mai) war die Feuerwehr mit unzähligen Einsatzkräften bis weit in den Mittwoch damit beschäftigt, den Brand zu löschen. Es entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe, das Einkaufzentrum „Le Vele“ bleibt vorerst geschlossen.

Das hat auch Auswirkungen auf die Touristen in Italien. Die 40 Geschäfte im „Le Vele“ waren bei ihnen beliebt, um sich für den Urlaub in Italien einzudecken. Nicht nur Reisende in der Region Brescia nutzten es. Durch die Nähe zur Autobahn, die Mailand und Verona und im weiteren Verlauf auch Venedig verbindet, war die Mall genutzt von vielen Touristen in weiten Teilen Norditaliens.

Wann das Einkaufszentrum „Le Vele“ wieder öffnet, ist noch völlig unklar. Sicher ist: Für den Pfingsurlaub musst du dir einen anderen Lidl, Fressnapf, H&M und Co suchen. Viel wichtiger aber: Bis auf einen leicht verletzten Feuerwehrmann gab es keine Personenschäden zu beklagen.