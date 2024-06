Urlaub in Italien: Ekel-Alarm am Gardasee! Touristen bekommen die Folgen zu spüren

Der Urlaub in Italien soll Touristen in der Regel Ruhe und Erholung verschaffen. Über Keime, Dreck und Krankheiten möchte sich wohl kaum ein Reisender während seines Urlaubs in Italien Gedanken machen.

Urlauber, die sich aktuell am Gardasee aufhalten, haben allerdings keine Wahl. Die Gemeinde Riva del Garda im Norden Italiens schlägt jetzt Alarm, hat drastische Konsequenzen wegen einer ekelhaften Entwicklung in dem Urlaubsort gezogen.

Urlaub in Italien: Badeverbot am Gardasee!

Für die meisten Menschen gehört zu einem Urlaub in Italien neben Pizza und Pasta auch das Planschen im Wasser dazu – vor allem, wenn man das Urlaubsdomizil am Gardasee aufschlägt.

Aktuell können Touristen vor Ort aber nicht mehr in jedem Fall davon ausgehen, dass der Aufenthalt im Meer auch möglich ist. Wie die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt in Italien, Radiotelevisione Italiania, auf ihrer Website erklärt, gilt in der Gemeinde Riva del Garda ab sofort ein Badeverbot.

Konkret geht es um den Spiaggia dei Pini, den Strand der Pinien, der vom Yachthafen in Richtung Altstadt führt. Der Kiesstrand, der sowohl bei Touristen als auch Einheimischen sehr beliebt ist, wurde von der Bürgermeisterin Cristina Santi im Eilverbot gesperrt.

Urlaub in Italien: Wasser verunreinigt

Grund für den Erlass ist eine Verunreinigung des Wassers mit Bakterien, die durch die Wasserprobe eines Sanitätsbetriebs festgestellt wurde. Es gibt verschiedene Wege, wie die Bakterien in das Wasser des Gardasees gelangt sein könnte – zum Beispiel könnten sie durch starken Regen gemeinsam mit Erde in den See geschwemmt worden sein.

Untersuchungen, um den Grund für die Verunreinigung festzustellen, halten noch an. Sobald die mikrobiologischen Parameter wieder innerhalb gesetzlicher Grenzen liegen, kann das Badeverbot am Gardasee wieder aufgehoben werden.