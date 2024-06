Urlaub in Italien: Preisschock und Fahrverbot – Reisende trifft es jetzt doppelt dick

Die Sommersaison steht bereits in den Startlöchern und viele Menschen freuen sich schon auf ihren wohlverdienten Urlaub. Einen kleinen Strich durch die Rechnung machen in diesem Jahr allerdings die Preise. Ob Flugticket, Hotelbuchung oder der abendliche Restaurantbesuch – in fast allen beliebten Urlaubsländern sind die Preise in die Höhe geschnellt. Wer in diesem Jahr Urlaub in Italien macht, wird die Preiserhöhungen mit Sicherheit zu spüren bekommen.

Denn das sonnige Land hat pünktlich zur diesjährigen Saison kräftig an der Preisschraube gedreht. Das betrifft sowohl Autofahrer als auch Bahnreisende.

Urlaub in Italien: Preishöhungen auf den Straßen

Die Amalfiküste zählt zu den schönsten Regionen Italiens und ist nach wie vor ein beliebtes Urlaubsziel. Doch genau das wird der Region zum Verhängnis: Viele Touristen tummeln sich mit ihren Autos auf den Straßen. Das ist so überhand genommen, dass es bereits zeitweise Fahrverbote für Autos gab. Diese Regel wurde nun verschärft: Ab sofort gibt es Fahrverbote nach Nummernschild-System.

Dabei dürfen Fahrzeuge mit ungeraden Nummern auf den Nummernschildern die Strecke zwischen Meta di Sorrento und Vietri sul Mare nicht an ungeraden Daten befahren. Autos mit geraden Zahlen auf den Nummernschildern dürfen nicht an geraden Tagen fahren. Damit soll der Verkehr eingedämmt werden. Auch für Einwohner gelten die Regeln, was verheerende Regeln für das Privatleben hat.

Reisende, die in ihrem Urlaub in Italien entlang der Fahrverbotsstrecke an der Amalfitana eine Unterkunft gebucht haben, sind 2024 von den Fahrverboten ausgenommen. Bei Verstoß droht eine Geldbuße.

Doppelter Bahnpreis

Doch nicht nur auf der Straße wird es teurer. In der beliebten Region Cinque Terre, die auch für ihre schönen Bahnstrecken von Riomaggiore und Manarola bekannt ist, verdoppeln sich die Fahrpreise. Erwachsene zahlen fünf statt zehn Euro.

Wer also in diesem Jahr seinen Urlaub in Italien plant, sollte sich vorher noch einmal genau über die verschärften Maßnahmen informieren, um keine teuren Überraschungen zu erleben!