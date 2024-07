Urlaub in Spanien: Gefahr am Strand! Immer mehr Touristen verletzt

Sommer, Sonne, Strand und Meer – so und nicht anders stellen sich die meisten ihren Urlaub in Spanien vor. Während die einen das Sonnenbaden im Trockenen genießen, geht es für die anderen gleich nach der Ankunft am Meer auf direktem Wege ins kühle Nass. Doch an einigen Badegelegenheiten sollten Touristen nun Vorsicht walten lassen, denn eine tückische Gefahr nähert sich Stück für Stück den Badegästen.

Wer seine Taucherbrille dabei hat, der kann an den Stränden Spaniens unzählige Meeresbewohner entdecken. Zwischen vielen bunten Fischen und der ein oder anderen kleineren Krabbe versteckte sich zuletzt jedoch DAS.

Urlaub in Spanien: Reisende in Aufruhr

Die sogenannten Portugiesischen Galeeren kommen in der Regel rund um Portugal und vor den Kanaren vor. Doch in diesem Sommer scheint etwas anders zu sein. Die Tiere haben es schließlich bis ins Baskenland geschafft und erste Sichtungen vor der Küste Mallorcas lassen die Touristen aufhorchen. „Sie zählen zu den hochgiftigen Quallen“, heißt es dazu in einem Bericht von „RTL“.

Der Galeeren-Alarm sorgt bei all jenen, die ihren Urlaub in Spanien geplant haben, derzeit für Unruhe. Rettungsschwimmer sind alarmiert und so manch ein Badefreund vermeidet allzu viele Gänge ins kühle Nass. Der Grund? Nicht selten kommt es vor, dass unaufmerksame Touristen von einer Galeere erwischt und dadurch schwer verletzt werden. Die langen Tentakeln sind mit Millionen Nesselkapseln ausgestattet, die bei einer Berührung kleine Harpunen abschießen. „Sie durchschlagen die Hornhaut, dringen etwa einen Millimeter tief in den Körper ein und injizieren ein gefährliches Gift in die Blutbahn“, heißt es in einem Bericht vom „NDR“.

Starke Schmerzen und rote Striemen auf der Haut. Das blüht den meisten Touristen, die bei ihrem Urlaub in Spanien mit einer Portugiesischen Galeere in Kontakt kommen. Wer mit dem Nesseltier in Kontakt gekommen ist, der sollte Ruhe bewahren und die Überreste der Nesselkapseln vorsichtig am Strand entfernen.