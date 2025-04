Urlaub in Spanien: Lage eskaliert – hier bricht das Land jetzt zusammen

Der Sommer naht und die Urlaubs-Saison steht vor der Tür! Zahlreiche Deutsche zieht es dann wieder in Länder wie Italien, die Türkei oder Spanien – doch im Letzteren droht ein Kollaps! Die Lage vor Ort eskaliert.

Spanien zählt zu den beliebtesten Urlaubs-Regionen in Europa. Doch die ausländischen Gäste wollen auch bedient werden – und das wird zum Problem, wie das Online-Portal „Reisereporter“ berichtet.

Urlaub in Spanien: Jetzt droht das große Personal-Desaster

Es fehlt an gutem Personal im Gastgewerbe, die Arbeitsbedingungen sind aber häufig schlecht. Um die 100 Millionen ausländische Besucher erwartet Spanien in diesem Jahr – das sind so viele wie nie! „Wir suchen Leute unter jedem Stein“, so ein Hilferuf des Sprechers der Hotelkette Meliá, welchen er gegenüber der Mallorquiner Zeitung „Última Hora“ äußerte.

Die Sprecherin der Mallorquiner Hoteliervereinigung FEHM, María José Aguiló, ist in Sachen Personalsuche allerdings entspannter. Die Schwierigkeiten bei der Personalsuche seien „die üblichen im Vergleich mit anderen Jahren“.

Urlaub in Spanien: Wohnungen für Saisonarbeiter sind Mangelware

Für die Sommer-Saison werden Saisonarbeiter gebraucht und die müssen in Wohnungen untergebracht werden. Und da fängt das Problem schon an. Auf Mallorca zum Beispiel gibt es Wohnungsknappheit. Während sich die großen Hotelketten um die Unterkünfte für ihre Saisonarbeiter leichter kümmern können, können sich kleinere Betriebe diese kaum leisten.

„In zwanzig Jahren ist die Zahl der Beschäftigten im Gastgewerbe von einer Million auf 1,9 Millionen im Sommer letzten Jahres gestiegen“, sagt der Hostelería-España-Präsident Álvarez. Doch es werden noch mehr Leute gebraucht. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass Spanien dem Touristen-Ansturm in diesem Jahr gerecht werden kann…