Urlaub in Kroatien: Krasses Verbot! Beliebte City vermiest Touristen jetzt ordentlich die Laune

Alkohol und Party gehört für viele Touristen zu einem Urlaub in Kroatien einfach dazu. Und auch die Badeklamotten dürfen im Reisekoffer nicht fehlen. Doch Vorsicht: Eine beliebte Stadt in dem Land kann dir jetzt ordentlich die gute Laune vermiesen. Er herrschen neue Regeln dort.

Nicht wenige Touristen eskalieren bei ihrem Urlaub in Kroatien so richtig – und vergessen dabei ihre gute Erziehung. Die Stadt Split hat davon jetzt genug. Wer sich an bestimmte Regeln nicht hält, der muss mit einem Bußgeld rechnen.

Urlaub in Kroatien: Anwohner genervt von Party-Touristen

Neben Spanien, Griechenland und Türkei gehört auch Kroatien zu einem häufig angesteuerten Reiseziel. Das Land lockt jedes Jahr Millionen von Touristen an, wie „Nordbayern.de“ berichtet. Und gerade in Split geht es oft wild her. Nicht selten randalieren Feierwütige in der Stadt. In den sozialen Netzwerken teilen Anwohner regelmäßig Videos und Fotos von den Eskapaden der Touristen.

Dort zu sehen sind überwiegend junge Leute, die grölend durch die City ziehen und nachts laut Musik hören – oder auch ganz ungeniert wildpinkeln. Doch damit ist jetzt Schluss. Das Magazin „oe24-at“ berichtet, dass es einige neue Regeln gibt.

DAS musst du bei Verstößen zahlen

Wildpinkeln, Alkoholkonsum in der Altstadt außerhalb der Lokale, das Baden in Brunnen oder das Übernachten in der Öffentlichkeit kosten dich 300 Euro. Wenn du dich so volllaufen lässt, dass du dich übergeben musst, musst du 150 Euro blechen. Wenn du in Badesachen durch die Stadt herumläufst, musst du ebenfalls mit einer Strafe rechnen, wie die kroatische Tageszeitung „Slobodna Dalmacija“ berichtet.

