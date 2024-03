Urlaub in Italien: Jetzt wird es ernst – für Touristen könnte es richtig dicke kommen

Du planst deinen Urlaub in Italien? Dann solltest du jetzt besser weiterlesen. Für Touristen könnte es nämlich richtig dicke kommen!

Der Urlaub in Italien liegt für viele bereits in greifbarer Nähe. Besonders in den kommenden warmen Sommermonaten lockt das Land zahlreiche Urlauber an. Ein beliebtes Touristenziel ist dabei die Insel Sizilien.

Urlaub in Italien nicht unbeschwert möglich

Doch dort herrscht aktuell Alarmstufe rot! Die Insel trocknet immer weiter aus, wie der „Express“ unter Berufung auf italienische Medien berichtet. Ein unbeschwerter Urlaub ist dort also kaum möglich.

Wegen des ausbleibenden Regens und den starken Waldbränden im Sommer 2023 trocknet Sizilien immer mehr aus, hat dazu auch keine Wasserressourcen zur Verfügung – deswegen rief die Regionalregierung den Naturkatastrophenzustand aus. Zudem sind die Wassermengen in den Stauseen ebenfalls sehr niedrig.

Urlaub in Italien: Landschaftsverband spricht von Tragödie

Und die Landwirtschaft in Sizilien leidet unter der anhaltenden Dürre. Laut dem Landwirtschaftsverband Coldiretti Sizilien ist die derzeitige Lage auf der Insel „eine der schwerwiegendsten Tragödien, die unsere Region je erlebt hat.“

Der Herbst und Winter 2023 waren auf Sizilien so trocken wie noch nie! Messbeginn war im Jahre 1921. Aber die Insel hat weit mehr Sorgen als die Trockenheit. Greenway und Ecogest Climate Change Study Center (CSCC) wiesen nach, dass bis 2050 ein Anstieg der Oberflächentemperatur für die Meeres- und Küstengewässer Siziliens zwischen 1,2 und 1,3 Grad Celsius sowie ein Anstieg des Meeresspiegels um circa sieben Zentimeter erwartbar sein dürfte. Bleibt nur zu hoffen, dass sich die Lage auf der Insel weiterhin bessert.