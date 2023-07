Urlaub in Italien: Flieger gerät in Unwetter-Hölle – Passagiere erleben Alptraum

Es ist das absolute Horror-Szenario für Flug-Passagiere: Plötzlich gerät die Maschine in Turbulenzen! In Italien wurden Urlauber jetzt von einem Unwetter überrascht – mit heftigen Konsequenzen.

Im Norden von Italien herrschen aktuell heftige Stürme. Ein Flugzeug mit Urlaubern an Bord musste deswegen sogar notlanden! Ein krasser Hagelsturm richtete enormen Schaden an der Maschine an. Beinah kam es zu einem noch größeren Unglück!

Nasenspitze des Fliegers brach ab

Wie italienische Medien berichten, startete die betroffene Maschine am Montag (24. Juli) in Mailand – und das trotz heftiger Unwetter! Ziel war New York. Doch direkt nach dem Start kam es zu den heftigen Turbulenzen.

Extreme Hagelkörner schädigten das Flugzeug schwer, unter anderem die Flügel. Außerdem wurde das Cockpit-Fenster eingedrückt. Die Nasenspitze des Fliegers wurde komplett abgebrochen. Die Piloten erklärten den Luftnotfall, brachen ihren Flug ab und drehten wieder in Richtung Rom ab. Hier landeten sie rund eine Stunde nach dem Start.

Flugzeug flog genau auf den Sturm zu

Doch warum hob die Maschine überhaupt ab? Der schwere Sturm soll laut italienischen Meteorologen schon vor dem Start vorhersehbar gewesen sein! Während die Anzahl der Blitze zunahmen und die Hagelkörner immer größer wurden, fuhr die Boeing trotzdem auf die Startbahn.

Und nach dem Start flog das Flugzeug laut den Wetter-Experten genau auf den Sturm zu. Erst nach einer Zeit drehte der Flieger ab, wurde dabei schließlich von Hagelkörnern getroffen. Warum das Abheben der Maschine nicht verhindert wurde, wird jetzt laut „TZ“ untersucht.

