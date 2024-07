Urlaub in Italien: Behörden warnen vor gefährlichem Virus – Ort am Gardasee massiv betroffen

Kristallklares Wasser, weite Sandstrände und jede Menge leckeres Essen. Wer seinen Urlaub in Italien bereits gebucht hat, der kann voller Vorfreude die Tage runter zählen, bis es endlich so weit ist. Doch aufgepasst! Dieses beliebte Reiseziel hat derzeit mit einer gesundheitlichen Krise zu kämpfen. Darauf sollten Touristen sich vor ihrer Anreise einstellen, um ihren Urlaub auch wirklich beschwerdefrei genießen zu können.

Urlaub in Italien: Touristen mit ersten Krankheitssymptomen

Wer einen Urlaub in Italien plant, der muss sich vorher eine wichtige Frage stellen: Soll es in diesem Jahr eine Reise auf eine der italienischen Inseln werden? Das Meer am Festland oder doch die Idylle im Inneren des Landes? Besonders hoch im Kurs ist bei vielen Touristen nach wie vor der Gardasee. In dem Dorf Torri del Benàco hat eine gesundheitliche Krise die Anwohner und Besucher nun allerdings in Alarmbereitschaft versetzt. Das sollten Reisende im Vorfeld unbedingt wissen.

„Hunderte Menschen sind in den letzten Tagen mit schweren Magen-Darm-Beschwerden in das Krankenhaus von Peschiera del Garda eingeliefert worden“, heißt es in einem Bericht vom „Express“. Ersten umfangreichen Untersuchungen zufolge ist der Norovirus der Grund für Übelkeit, Erbrechen und Fieber. Derzeit sind einigen Schätzungen zufolge zwischen 200 und 300 Menschen erkrankt. Ist damit nun der Urlaub in Italien endgültig in Gefahr?

Wie sich die Lage in dem italienische Dorf am Gardasee weiterentwickelt, bleibt abzuwarten. Wer seinen Urlaub in Italien plant, sollte bestenfalls auf eine mögliche Erkrankung vorbereitet sein und alles Nötige in der Reiseapotheke mit sich führen.

Anwohner und Touristen hoffen gespannt darauf, dass sich die Lage bald wieder entspannt und dem Erholungsurlaub nichts mehr im Wege steht.