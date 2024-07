Urlaub auf Mallorca: Deutscher im Meer ertrunken – Rettungskräfte kämpften stundenlang um sein Leben

Bei fast 30 Grad in der Sonne zieht es viele Touristen in ihrem Urlaub auf Mallorca an den Strand. Zwischendurch holen sie sich eine kleine Abkühlung im Meer, lassen sich von den Wellen treiben und genießen das Meeres-Rauschen.

Doch ein Badeausflug eines Deutschen nahm am Montag (1. Juli) nun ein tragisches Ende. Letztlich konnte nur noch der Tod des 40-Jährigen festgestellt werden.

Urlaub auf Mallorca endet tödlich

Wie die Zeitung „Diario de Mallorca“ berichtet, ertrank der deutsche Urlauber gegen 12 Uhr mittags im Meer. Genauer gesagt befand sich der Tourist am Strand von Cala Millor im Osten von Mallorca. An den Stränden der beliebten Urlaubs-Insel halten Rettungsschwimmer immer wieder Ausschau nach den Badegästen, um bei Notsituationen schnell helfen zu können.

Als die Rettungsschwimmer den Mann leblos auf der Wasseroberfläche treiben sahen, eilten sie sofort zur Hilfe und zogen ihn an den Sandstrand. Sie versuchten, den 40-Jährigen wiederzubeleben – allerdings ohne Erfolg. Auch die alarmierten Rettungssanitäter waren dem Bericht zufolge mehrere Stunden damit beschäftigt, um das Leben des Mannes zu kämpfen. Doch nach rund drei Stunden mussten sie aufgeben und seinen Tod feststellen.

Todesursache noch unklar

Auch die Ortspolizei von Sant Llorenç und der Guardia Civil trafen am Strand von Cala Millor ein. Unklar ist noch, wie es genau zu dem tragischen Todesfall kommen konnte. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und wollen schnellstmöglich aufklären, wieso der Mann bewusstlos wurde und so lange auf dem Wasser umhertrieb.

