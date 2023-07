Niederlande: Hai an Land gezogen! „Alle wollen das Biest sehen“

Wieso in weit entfernte Länder reisen, wenn es auch ins Nachbarland gehen kann? Ein Urlaub in den Niederlanden ist immer wieder schön. Seien es die Städtetrips in Amsterdam oder am Strand.

Doch jetzt gibt es einen weiteren Grund, ein Urlaub in den Niederlanden zu unternehmen. Denn an der Küste können Touristen einen fünf Meter langen Hai bewundern.

Urlaub in den Niederlanden: Fünfmeter-Hai gefunden

Ohne Frage: In einem Ort Urlaub zu machen, wo es Haie gibt, ist für viele vermutlich unvorstellbar. Allerdings ist der hier in den Niederlanden bereits tot. In einer Kühltruhe im Lager von Fischhändler Arie van der Plas wird er aufbewahrt. Dort schaut er hin und wieder nach, ob das von ihm getaufte „Mega-Monster“ noch da ist. „Bei uns öffnet sich die Luke ab und zu, um den Hai zu bewundern“, erklärt der Niederländer gegenüber der Nachrichtensendung „NH Nieuws“. „Alle Mitarbeiter wollen einen Blick auf das Biest erhaschen.“

Er ist fünf Meter lang und 200 Kilogramm schwer. Es handelt sich um einen Fuchshai. Die Männchen können sogar bis zu 7,60 Meter groß werden. Das gefährliche Tier ging in der Nordsee ins Netz, rund 65 Kilometern von der Küstenstadt Den Helder in der Provinz Nordholland entfernt.

Der Hai war aber schon tot, als er gefangen wurde. Wäre er lebendig gewesen, hätten die Fischer ihn wieder ins Meer geworfen, sagt van der Plas. Nun möchte er den Riesenfisch spenden. Er selbst habe 450 Euro bei der Ersteigerung ausgegeben. „Vergangene Woche erhielt ich einen Anruf von einem unserer Käufer. Er sagte: ‚Arie, hier gibt es einen Fisch, der hübscher ist als du. Den musst du kaufen‘“, so der Niederländer.

„Mega-Monster“ soll ins Museum

Geplant ist es, dass das „Mega-Monster“ dem Museum „Naturalis“ übergeben wird. Allerdings gibt es da noch einige Hürden. Ein spezieller Kühlwagen ist für den Transport nötig. Doch die Maße bereiten der Museumsleitung Kopfschmerzen. „Sie würden ihn gerne haben, finden ihn aber ein bisschen zu groß. Wie und was, das wird noch geklärt.“

In einer niederländischen Fischauktion ist seit 15 Jahren kein Fuchshai von dieser Größe entdeckt worden. Es wird davon ausgegangen, dass sich der gefangene Hai verirrt hat.

Und gibt es irgendwelche Gefahren für Menschen? Hauptsächlich ernährt sich das Tier von kleinen bis mittelgroßen Knochenfischen. Es seien noch keine Angriffe auf Menschen bekannt. Somit brauchen sich Touristen keine Sorgen zu machen, die ein Urlaub in Holland planen.