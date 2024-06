Urlaub in Griechenland: Immer mehr vermisste Touristen – was steckt dahinter?

Es scheint so, als sei der Urlaub in Griechenland in diesem Sommer nicht ganz ungefährlich. Es häufen sich immer mehr Vermisstenmeldungen. Tragischerweise bleibt es nicht dabei. Nach und nach werden Leichen gefunden, berichtet die WAZ. Alle Toten haben eins gemeinsam: Sie haben Urlaub in Griechenland gemacht.

Urlaub in Griechenland: Acht Personen wurden als vermisst gemeldet

Es ist eine sehr ungewöhnliche Entwicklung, die sich momentan in Griechenland abspielt. In den vergangenen Tagen sind acht ausländische Urlauber bei Wanderungen verloren gegangen. Fünf der verschwundenen Touristen wurden mittlerweile tot aufgefunden. Darunter auch ein prominenter TV-Moderator aus England, berichtet die WAZ. Die anderen drei Personen werden immer noch vermisst.

Nach Michael Mosley, dem 67-jährigen Arzt und Fernsehmoderator aus Großbritannien, wurde sechs Tage lang auf der kleinen Ägäisinsel Symi mit Spürhunden, Hubschrauber und Drohnen gesucht. Letzten Endes fand ein Kamerateam von einem Schlauchboot aus die Leiche von Mosley am Ufer. Offenbar war der britische Promi bei einer Wanderung vom Weg abgekommen und ist zusammengebrochen.

Mysteriöse Todesserie

Kurz nachdem der 67-Jährige tot aufgefunden worden war, kam es dann zu der unheimlichen Serie von weiteren Urlauber-Vermisstenfällen in Griechenland. Insgesamt acht Urlauber wurden laut WAZ in den vergangenen zwei Wochen als vermisst gemeldet. Erst am vergangenen Samstag (15. Juni) wurde dann auf der Insel Samos die Leiche eines 74-jährigen Niederländers gefunden. Auch er war von einer Wanderung nie wieder lebendig zurückgekehrt. Seine Leiche konnte durch einen Suchtrupp mittels einer Drohne in einer Schlucht gefunden werden.

Ebenfalls wurde vergangenen Donnerstag (13. Juni) die Leiche eines 80-jährigen Touristen gefunden, der auf Kreta wandern war und nicht mehr zurück ins Hotel kam. Seine Leiche wurde in der Nähe der archäologischen Stätte von Malia gefunden. Auf Kreta kam auch noch ein zweiter Mann ums Leben. Ein 70 Jahre alter Franzose brach unter der Mittagssonne zusammen und verstarb am Strand von Sitia.

