Urlaub in Griechenland: Alptraum-Serie schockt das Land – Touristen sterben reihenweise

Wer einen Urlaub in Griechenland verbringt, der denkt an das weite Meer, gutes Essen und vor allem eins: Entspannung. Doch aktuell schockt eine Horror-Serie das gesamte Land. Touristen sterben reihenweise!

Und schon wieder wurde ein toter Tourist in Griechenland gemeldet. Innerhalb von neun Tagen sind gleich mehrere Personen, die ihren Urlaub in Griechenland verbracht haben, entweder gestorben oder wurden als vermisst gemeldet. Das berichtet unter anderem der „Kölner Stadt-Anzeiger“.

+++Urlaub in Griechenland, Kroatien und Co.: Diese Gefahr ist kaum einem Touristen bewusst+++

Urlaub in Griechenland endet für Touristen mit dem Tod

Die Leiche eines 55-jährigen US-Bürgers wurde in der Nähe des alten Hafens der kleinen Insel Mathraki von einem anderen Touristen im Meer entdeckt, wie griechische Medien am Sonntag (18. Juni) berichteten. Der Mann war zuletzt am Dienstag gesehen worden, galt seitdem als vermisst. Er war gemeinsam mit einem griechisch-amerikanischen Freund im Urlaub auf Mathraki.

+++Urlaub in Spanien, Griechenland und Co.: Diese peinlichen Fehler machen Touristen immer wieder+++

Erst Anfang Juni wurde die Leiche des BBC-Moderators Machael Mosley auf der Insel Symi im gefunden. Er hatte ebenfalls Urlaub in Griechenland gemacht. Die Ehefrau von Mosley hatte Alarm geschlagen, weil der 67-Jährige auf der Ägäis-Insel zu einem Küstenspaziergang aufgebrochen und nicht zurückgekommen war.

Urlaub in Griechenland: Drei Touristen werden noch vermisst

Ein 74-jähriger Niederländer wurde von der Feuerwehr am Samstag tot auf Samos gefunden. Griechenland hat derzeit mit einer extremen Hitzewelle zu kämpfen, die Temperaturen liegen teilweise bei über 40 Grad! Zwei Französinnen im Alter von 73 und 64 Jahren werden zudem auf der kleinen Ägäis-Insel Sikinos vermisst. Auch auf der Insel Amorgos wird nach einem vermissten Touristen gesucht.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Wie das englischsprachige Medium „The Guardian“ berichtet, suchen die Rettungsteams mithilfe von Spürhunden, Helikoptern und Drohnen nach den drei vermissten Personen. Vassilis Marakis, Bürgermeister von Sikinos, sagte dass die Suchtruppen „unerbittlich“ daran arbeiten, die vermissten Touristen zu finden – bislang jedoch leider ohne Erfolg. (mit dpa)