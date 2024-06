Urlaub in der Türkei: Tourist in Klinik festgehalten – Rechnung in irrer Höhe

Es ist der Alptraum eines jeden Touristen: Du freust dich auf ein paar entspannte Tage und deinen Urlaub in der Türkei – und am Ende landest du schwer krank in der Klinik! So passierte es einem Mann aus Großbritannien. Und als wäre das nicht alles schon schlimm genug, kam noch eine dicke Rechnung obendrauf.

Er wollte doch einfach nur seinen Urlaub in der Türkei genießen – stattdessen liegt ein Rentner aus Großbritannien jetzt schwer krank und mit umgerechnet 47.000 Euro Schulden im Krankenhaus. Laut seiner Familie werde der 68-Jährige zudem regelrecht in einem türkischen Krankenhaus festgehalten.

Urlaub in der Türkei endet mit Horror

Wie die „Daily Mail“ berichtet, hat der Mann keine Auslandskrankenversicherung – und das wurde ihm jetzt zum Verhängnis! Malcolm S. bekam während seines Urlaubs in Icmeler eine heftige Lungenentzündung, fiel daraufhin ins Koma. Das behandelnde Krankenhaus will für die rund vierwöchige intensivmedizinische Behandlung jetzt umgerechnet 47.000 Euro!

Der Brite hatte vor seinem Urlaub keine Krankenversicherung abgeschlossen – und das, obwohl er an Vorerkrankungen litt! „Es ist einfach herzzerreißend, meinen Vater nun so hilflos im Krankenhaus liegen zu sehen“, sagt seine Tochter Emma-Jane.

Urlaub in der Türkei: Familie ist vollkommen verzweifelt

Laut der Tochter verlangt die Klinik, dass die Familie sofort 20.000 Pfund zahlt. Ehe werde der Vater nicht entlassen, heißt es von Emma-Jane. Die Klinik soll sogar den Reisepass des Schwerkranken einkassiert haben – und will ihn erst wieder herausgeben, wenn abkassiert wurde!

Die Familie ist verzweifelt und bittet jetzt um Spenden, um die Behandlungskosten und einen medizinischen Evakuierungsflug finanziell zu stemmen. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass der Brite wieder heil in die Heimat zurückkehrt.