Urlaub in der Türkei: Touristen müssen aufpassen – es geht um viel Geld

Wenn du demnächst einen Urlaub in der Türkei planst, dann solltest du jetzt besser weiterlesen. Es geht nämlich um viel Geld, welches dir verloren gehen könnte.

Eigentlich machen wir uns kaum noch Gedanken um unsere Telefonkosten. Dank Datenvolumen und Flatrate in alle Netze ist das auch nicht mehr nötig. Doch bei deinem Urlaub in der Türkei solltest du Vorsicht walten lassen – sonst kann es richtig teuer werden! Auf was du achten musst, haben die Experten von „Finanztest“ von Stiftung Warentest herausgefunden.

Urlaub in der Türkei: So kannst du absolute Horror-Handypreise verhindern

In der EU kannst du zu den gleichen Konditionen telefonieren und surfen, wie auch zuhause. Doch außerhalb der EU wird es teuer – also auch in der Türkei! Zwar klärt bei Grenzübertritt eine SMS über möglich Kosten auf, doch diese Nachricht vergessen viele sehr schnell.

Ein Kosten-Airbag soll allerdings absolute Horror-Handypreise verhindern. „Sind 80 Prozent der voreingestellten Kostengrenze von 50 Euro netto erreicht, schickt der Anbieter eine Warnung ans Handy“, erklärt „Finanztest“. Bei einer Grenzüberschreitung wird das Daten-Tempo stark verlangsamt.

Urlaub in der Türkei: Viele Unternehmen bieten einen Pauschalpreis an

Doch aufgepasst: Den Kosten-Airbag gibt es nur für die Datennutzung. Beim Telefonieren gibt es das nicht – es drohen Beträge im drei- oder sogar vierstelligen Bereich.

Wer auf permanentes Netz verzichten kann, der deaktiviert am besten die „Mobilen Daten“. In den meisten Urlaubsorten ist das Surfen im W-Lan kostenlos. Oder du buchst dir zu Hause ein günstiges Reise-Paket. Viele Mobilfunkunternehmen bieten einen Pauschalpreis für Nicht-EU-Länder an.