Urlaub in der Türkei: Panik und Hitze im Fiasko-Flieger! „Im Brutkasten eingesperrt“

Eigentlich sollte man aus dem Urlaub in der Türkei erholt wiederkommen, aber für die Passagiere in diesem Flugzeug kam alles anders. Auf TikTok sind mehrere schockierende Videos von dem Flug von Antalya nach Münster viral gegangen, der in purer Panik und mehreren kollabierten Personen endete.

Nachdem die Passagiere in das Flugzeug eingestiegen waren, das sie von dem Urlaub in der Türkei nach Hause fliegen sollte, wunderte man sich erst, warum das Flugzeug nach geraumer Zeit nicht startete. Es wurde erst nach einer halben Stunde mitgeteilt, dass der Abflug sich wegen technischer Defekten verzögere. Dies wäre ja eigentlich nicht so dramatisch, aber die Zeit in dem Flugzeug entwickelte sich schnell zu einem Horrortrip.

Urlaub in der Türkei: „Angst war ständig da“

Während die Passagiere auf den Abflug warteten, staute sich nämlich die Hitze im Flugzeug immer mehr und mehr an. Auf TikTok erklärt eine Userin, dass man die Passagiere im Grunde „in einem Brutkasten eingesperrt“ hatte. Ein treffender Vergleich, denn im Flugzeug war es anscheinend über 50 Grad. Trotz der katastrophalen und gefährlichen Zustände wurden die Türen des Flugzeugs nicht geöffnet, wie „Watson“ berichtet. Die Passagiere waren quasi im Flugzeug gefangen und ohne Schutz der extremen Hitze ausgesetzt.

Die Videos, die gerade auf TikTok viral gehen, sind verstörend. Passagiere sitzen mit hochroten Köpfen und in Schweiß gebadet auf ihren Plätzen. Besonders erschreckend ist, dass sich unter den Passagieren viele Kinder befinden, die sichtlich verstört wirken. Eltern versuchen verzweifelt, sie irgendwie abzukühlen und wirken extrem besorgt. Ein Familienvater berichtet, dass erst nach einer halben Stunde Eis verteilt wurde und dass es keine Getränke gab.

Aufgrund der extremen Hitze sind auch mehrere Passagiere kollabiert, insbesondere einige Kinder. Ein Vater berichtet von der Horrorsituation und erklärt: „Die Angst war ständig da.“ Nach einer Stunde im Flugzeug, in dem die Hitze immer weiter stieg, brach unter den Passagieren Panik aus. Erst dann ließ das Bordpersonal sie aus dem Flugzeug. Der Urlaub in der Türkei endete in purer Panik und Angst.

Mehrere kollabierte Personen

Am Flughafen wurde den Passagieren, die Urlaub in der Türkei machten, auch nicht wirklich geholfen und nicht einmal mit Getränke versorgt. Sie mussten noch weitere vier Stunden am Flughafen in Antalya ausharren, bis sie endlich einen Rückflug nach Deutschland antreten konnten. Zum Glück war wenigstens in diesem Flugzeug „alles in Ordnung“, wie eine Userin auf TikTok berichtet.

