Eskalation an Bord einer Lufthansa-Maschine! Eigentlich wollten die anwesenden Passagiere nur ganz entspannt in ihren Bulgarien-Urlaub starten. Doch eine Frau (27) zog sich mitten an Bord plötzlich aus, randalierte – Großeinsatz!

So hatten sich diese Passagiere den Beginn ihres Bulgarien-Urlaubs wohl nicht vorgestellt: Eine nackte Frau verzögerte einen Flug von München nach Sofia. Die 27-Jährige zog sich vor dem Start am Freitagabend (23. Juni) an Bord der Maschine plötzlich vollständig aus, schrie lauthals herum. Sie konnte auch von mehreren Polizisten der Bundes- und Landespolizei nicht beruhigt werden. Und auch in ihre Klamotten wollte sie nicht wieder hinein.

Polizist verletzt, Frau kassiert Anzeige

Wie die „Bild“ berichtet, versuchte ein Bundespolizist, der nackten Frau aus Bulgarien eine Decke überzulegen – doch bei diesem Versuch schnappte die Frau wortwörtlich zu, biss dem Beamten in den linken Unterarm. Der Polizist habe „unmittelbaren Zwang“ anwenden müssen, „um den Biss zu lösen und sich zu schützen“.

Die Passagierin wurde von mehreren Einsatzkräften aus dem Flugzeug gebracht. Sie wurde schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen die Frau wurden Anzeigen wegen Widerstands und tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung erstattet. Der gebissene Polizist musste von einem Arzt behandelt werden. Er konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Dreieinhalb Stunden Verspätung

Erst mit einer Verspätung von dreieinhalb Stunden konnte der Flug von München nach Sofia endlich abheben. Was für ein nervenaufreibender Urlaubs-Start für die Passagiere!

