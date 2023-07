Urlaub in Ibiza: Horror! Frau wacht nach Party auf – neben ihr liegt eine Leiche

Was für ein furchtbarer Albtraum in Spanien! Eigentlich sollte ein Urlaub in Ibiza traumhaft schön sein, mit viel Sonne, Strand und hier und da mal Party. Doch für eine junge Frau (22) ist der Trip nun zum Horror geworden. Denn als sie nach einer Feier aufwachte, lag ihre Freundin aus Deutschland neben ihr – tot!

Spanische Medien berichten über den Todesfall in Sant Antoni de Portmany. Am Dienstagabend (25. Juli) waren die Frauen noch zusammen feiern und mit Bekannten an der Playa d’en Bossa unterwegs. Dort gibt es zahlreiche Bars, Kneipen und Discos.

Urlaub in Ibiza: Horror! Frau wacht neben ihrer toten Freundin auf

Am Mittwoch (26. Juli) dann wachte die Frau auf. Ihre Freundin schlief im gleichen Hotelzimmer. Doch aufwachen sollte sie nicht mehr, sie war tot. Schnell verständigte die Urlauberin gegen 8.55 Uhr den Rettungsdienst.

Sie leistete gemeinsam mit Hotel-Personal Erste Hilfe. Vergeblich, die Deutsche war tot. Die Guardia Civil ermittelt jetzt, befragt die Freundin und andere. Alle sagen, dass keinerlei Drogen im Spiel gewesen seien. Jetzt soll die Leiche obduziert werden.

Man gehe laut aktuellen Ermittlungen davon aus, dass die junge Deutsche an einem Herzstillstand gestorben ist.