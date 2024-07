Urlaub in Griechenland besonders unsicher: Diese Zahlen alarmieren

Wer in diesem Jahr seinen Urlaub in Griechenland, Spanien und Co. geplant hat, musste auf alles Mögliche achten. Allen voran natürlich die Flug- und Hotelpreise, die gerade in diesen Zeiten so richtig in die Höhe geschnellt sind. Aber auch die Nähe zum Strand und die Freizeitmöglichkeiten müssen bei der Planung berücksichtigt werden. Der eine oder andere wirft auch einen Blick auf die Wettervorhersage am Urlaubsort. Und noch etwas ist den meisten Touristen wichtig: die Sicherheit vor Ort.

„HelloSafe“, ein Vergleichsportal für Finanzprodukte wie Versicherungen, hat genau diesen Punkt unter die Lupe genommen. Auf der Basis zahlreicher verlässlicher Indikatoren veröffentlicht es einen Reisesicherheitsindex. Das Ergebnis dieser Untersuchung spricht nicht gerade für einen Urlaub in Griechenland.

Urlaub in Griechenland: Unsicheres Land?

35 Kriterien wurden berücksichtigt, darunter die Häufigkeit von Naturkatastrophen, Gewalt in der Gesellschaft oder die Gesundheitsinfrastruktur. Nach den im Index zusammengetragenen Daten ist Island mit 18,23 von 100 möglichen Punkten derzeit das sicherste Land der Welt, vor Singapur (19,99 Punkte) und Dänemark (20,05 Punkte). Interessanterweise befinden sich 12 der 15 sichersten Länder der Welt in Europa, darunter auch die Schweiz (5. sicherstes Land der Welt).

Unter den 15 unsichersten Ländern der Welt befinden sich viele alte und neue Konfliktherde, oft in Kombination mit hohen Naturgefahren. An der Spitze stehen die Philippinen, gefolgt von Kolumbien und Mexiko. Betrachtet man die unsicheren Urlaubsländer in Europa, so schneidet Griechenland nicht besonders gut ab. Das unsicherste europäische Land ist Russland, gefolgt von der Ukraine, beide wenig überraschend. Und dahinter? Griechenland. Das beliebte Urlaubsland ist das drittunsicherste Land Europas!

Für den kommenden Urlaub in Griechenland nicht gerade vielversprechend. Und wie sieht es in Deutschland aus? Mit seinen vielen Inseln wie Sylt und Norderney oder auch dem Bayerischen Wald und den Alpen gibt es auch hierzulande viele tolle Urlaubsmöglichkeiten. Im „HelloSafe“-Ranking liegt Deutschland auf Platz 14.