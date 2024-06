Urlaub in Griechenland: Touristin darf nicht verreisen – ihren Fehler machen viele Reisende

So hatte sich die Britin sicher nicht den Urlaub in Griechenland vorgestellt. Anstatt entspannt ihre Reise anzutreten, wurde ihr der Zugang zum Flughafen verweigert. Grund dafür war, dass sie eine relativ unbekannte Regelung nicht beachtet hatte. Jedoch steht sie mit diesem Problem nicht alleine da und jedes Jahr machen etliche Touristen denselben Fehler.

An der Passkontrolle wurde der Britin mitgeteilt, dass sie ihren Urlaub in Griechenland nicht antreten konnte, weil es Probleme mit ihrem Reisepass gab. Dieser war zwar noch gültig, aber konnte wegen der „10-Jahres-Regel“ nicht akzeptiert werden.

Urlaub in Griechenland: 300 Pfund zusätzliche Kosten

Diese Regel besagt, dass ein Reisepass bei der Einreise in ein EU-Land nicht älter als zehn Jahre sein darf, selbst wenn dieser noch gültig ist. Zusätzlich muss der Reisepass bei der Rückreise noch mindestens drei Monate gültig sein. Viele Länder verlangen sogar, dass der Pass bei Einreise noch sechs Monate gültig ist. Es ist also immer ratsam, vor dem Urlaub alle Einreisebestimmungen zu überprüfen.

Wie „Focus online“ berichtet, überschritt der Reisepass der jungen Frau zwei Tage über die 10-Jahres-Grenze, weswegen sie nicht ihren Urlaub in Griechenland antreten konnte. Statt am Strand zu liegen, musste sie einen Termin mit dem Passamt in London vereinbaren, um einen neuen Reisepass zu erhalten.

Am Ende konnte sie erst vier Tage nach dem ursprünglich geplanten Abreisedatum ihren Urlaub in Griechenland antreten. Zusätzlich kamen auf die Frau noch weitere Kosten hinzu, denn der neue Reisepass kostete 200 Pfund. Dazu musste sie, da sie einen neuen Flug buchen musste, noch einmal weitere 100 Pfund zahlen.

10-Jahres-Grenze: Einreiseregeln nicht eingehalten

Den Urlaub in Griechenland hat sich die Frau sicherlich anders vorgestellt. Jedoch ist sie nicht die erste Touristin, die vergisst, alle erforderlichen Kriterien einzuhalten. „Focus online“ berichtet, dass jährlich bis zu 100.000 Reisende am Flughafen abgewiesen werden, da es Probleme mit ihren Reisedokumenten gibt.

Man sollte sich also immer merken, dass man vor der geplanten Reise alle erforderlichen Kriterien überprüfen sollte. Die Britin konnte am Ende ihren Urlaub in Griechenland antreten, jedoch deutlich später als geplant, und musste mehr zahlen. Und das nur, weil der Reisepass zwei Tage zu alt war.