Urlaub in Griechenland: Insel-Abzocke geht in die nächste Runde – „Verrückter Preis“

Dass Touristen regelmäßig in Urlaubsorten Opfer von Abzocken werden, ist ja leider keine Seltenheit. Dieser Bericht von Touristen, die einen Urlaub in Griechenland gemacht haben, treibt es jedoch auf die Spitze. Und sie sind nicht die Einzigen, die von der Abzocke auf der griechischen Insel berichten.

Auf der griechischen Urlaubsinsel Mykonos ist ein Strandrestaurant in erhebliche Kritik geraten, wie „t-online.de“ berichtet. US-amerikanische Touristen, die ihren Urlaub in Griechenland verbracht haben, berichten von einem Vorfall, welchen man zunächst gar nicht glauben mag.

Urlaub in Griechenland: Abzocke auf Mykonos

Am Strand von Platis Gialos besuchten sie ein Restaurant. Vor Ort teilte man ihnen mit, dass sie die Sonnenbetten gratis nutzen können, wenn sie etwas bestellten. Auf Tripadvisor berichtet Lori E. dann: „Wir bestellten zwei Getränke, die, wie wir später sahen, jeweils 51 Euro kosteten. Das ist ja schon ein verrückter Preis.“

Jedoch war dies nicht alles, denn als sie aus dem Urlaub in Griechenland nach Hause kehrten, kam die böse Überraschung. Die Touristin berichtet: „Als wir in die Staaten zurückkehrten, sahen wir, dass unser Konto mit 876 Dollar belastet worden war. Für zwei Getränke!“ Sie konnte nicht einmal gegen den Betrag protestieren, da man ihr keine Quittung ausstellte.

Dies ist jedoch kein Einzelfall und auf Tripadvisor sammeln sich etliche Berichte von Touristen, die während ihres Urlaubs in Griechenland der dreisten Abzocke zu Opfer fielen. Eine Kundin berichtet so zum Beispiel: „Der Laden hat absolute Wucherpreise, die dem Kunden erst mit der Rechnung präsentiert werden, anstatt per Menü-Karte auf die Preise aufmerksam zu machen.“

Restaurant nennt Kunden nicht die Preise

Wie „t-online.de“ berichtet, ist es zwar legal, extrem hohe Preise zu verlangen, jedoch ist der Betrieb nach EU-Vorschriften verpflichtet, die Gesamtkosten der Bestellung anzugeben. Das Restaurant, das Touristen lockt, die Urlaub in Griechenland machen, scheint dieser Pflicht nicht nachzukommen.

Die erhebliche Kritik an dem Restaurant in Griechenland scheint auch Konsequenzen zu tragen. Tripadvisor hat auf der Seite des Betriebs einen Sicherheitshinweis angegeben, der potenzielle Kunden auf die schlechten Kommentare aufmerksam macht. Hoffentlich fallen nicht noch mehr Touristen auf die dreiste Abzocke des Restaurants ein. Ansonsten kann man sich schnell den Urlaub in Griechenland versauen lassen.