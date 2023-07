Urlaub in Griechenland: Feuerdrama! Tui, Dertour und Co. ziehen Konsequenzen – das müssen Touristen wissen

Griechenland gilt eines der Traum-Reiseziele für Urlauber aus der ganzen Welt – doch ein Aufenthalt auf den griechischen Inseln Rhodos oder Korfu entwickelte sich in den letzten Tagen für viele zum absoluten Albtraum. Schwere Waldbrände halten ganze Regionen in Atem, Hotels sind abgebrannt, Einheimische und Touristen müssen sich in Sicherheit bringen und dabei auf ihr Hab und Gut verzichten.

Währenddessen steht vielen Urlaubern ihre geplante Reise nach Griechenland noch bevor, einige bangen um den Trip, andere wollen ihn angesichts der katastrophalen Lage gar nicht mehr antreten. Reiseveranstalter wie Tui, Der Touristik (Dertour) und andere ziehen jetzt die Reißleine.

Urlaub in Griechenland: Reiseveranstalter treffen weitreichende Entscheidung

Seit einigen Tagen ist an einen erholsamen Urlaub in Griechenland nicht mehr zu denken, wenn es um die beliebten Inseln Rhodos und Korfu geht. Bereits seit einer Woche wüten auf Rhodos Waldbrände, die am Wochenende außer Kontrolle gerieten. Tausende Einheimische und Touristen mussten evakuiert werden. Besonders die Hotels in dem Dorf Lindos mussten reihenweise verlassen werden, die Gäste wurden nun schon in zwei Nächten in Turnhallen untergebracht – die Situation ist kritisch, zumal viele Unterkünfte während der aktuellen Hauptsaison ausgebucht sind und auch am Wochenende weitere auf der Insel ankamen.

Immerhin: Reiseveranstalter wie Tui, Dertour, Alltours und Schauinsland haben sich nun dazu entschieden, keine deutsche Touristen mehr in die betroffenen Orte zu fliegen. Per direkt Nachricht an die Urlauber oder auf den Webseiten informieren die Unternehmen potentiellen Griechenland-Touristen über die Entscheidung. „Nach den uns derzeit vorliegenden Informationen ist es nicht mehr vertretbar, Gäste nach Rhodos reisen zu lassen“, begründet Tui in einer Nachricht die Absage aller Abflüge bis einschließlich Dienstag (26. Juli). Kunden, deren Rhodos-Reise in dieser Woche bevor steht, können diese bis Freitag (28. Juli) umbuchen oder stornieren.

„Unter Abwägung aller derzeit bekannten Informationen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir gebuchte Reisen nicht mit hinreichender Sicherheit und nicht ohne erhebliche Einschränkungen durchführen können und uns schweren Herzens entschlossen, diverse Reisen abzusagen. Wir bitten um Verständnis, dass wir aufgrund der aktuellen Situation derzeit keine Hotelumbuchung innerhalb Rhodos anbieten können“, schreibt auch Schauinsland-Reisen am Sonntag (23. Juli) und listet dazu die betroffenen Ortschaften sowie über 20 darin eingeschlossene Hotels auf.

Urlaub in Griechenland: Umbuchungen und Stornierungen möglich

Alltours cancelt ebenfalls Reisen nach Rhodos, bleibt dabei allerdings laut Webseite recht flexibel – die Absagen betreffen daher vorerst nur die Abreisen bis inklusive Montag (24. Juli), wobei Reisen in 16 Hotels auf Rhodos bis inklusive Mittwoch (26. Juli) gestrichen sind. Kunden können ihre gebuchten Trips mit Abflug am Dienstag (25. Juli) und Mittwoch kostenlos umbuchen oder stornieren.

Auch Dertour informiert im Internet darüber, dass die Waldbrände im Süden von Rhodos weiterhin außer Kontrolle sind, sagt alle geplanten Reisen in den Süden der Insel sogar bis einschließlich Samstag (29. Juli) ab. Kunden, die in andere Rhodos-Regionen abfliegen wollten, können ebenfalls bis Samstag kostenlos stornieren oder umbuchen. Da es auch im Norden von Korfu am Sonntag (23. Juli) zu Bränden kam, können Touristen mit Buchungen in den Hotels San Antonio, Golden Mare Resort oder La Riviera Barbati in Barbati bis Samstag (29. Juli) kostenlos stornieren oder umbuchen.