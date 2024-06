Urlaub in Griechenland: Radikales Verbot – wer DAS vorhat, sollte jetzt ganz genau hinhören

Tausende von Menschen freuen sich bereits auf die Sommersaison und können es kaum erwarten, endlich in den Urlaub zu starten. Während viele ihr Flugticket schon gebucht haben, gibt es auch viele Urlauber, die sich erst einmal ins Auto setzen, um die Reise anzutreten. Die Gründe dafür sind vielfältig: Man reist mit Hund, hat viel Gepäck oder einfach nur Flugangst.

Doch wer mit dem Auto in den Urlaub nach Griechenland fahren will, muss jetzt genau zuhören. Na ja, genauer gesagt nicht alle Autofahrer, sondern die mit einem Elektroauto.

Die müssen sich wohl oder übel besonders gut auf die Reise vorbereiten. Denn viele griechische Fähren nehmen keine Elektroautos mit, die zu mehr als 40 Prozent geladen sind. Der Grund sind Sicherheitsbedenken wegen Bränden.

Urlaub in Griechenland: Vorsicht mit Elektroautos auf Fähren!

Es waren erschreckende Bilder, die im vergangenen Sommer durch die Medien gingen. Auf einer Fähre, die mit Elektroautos beladen war, brach ein großes Feuer aus. Daraufhin wollte die Weltschifffahrtsorganisation IMO dafür sorgen, dass der Transport von Elektroautos strenger geregelt wird. Griechenland startet damit ab dieser Saison.

Seit dem 16. April ist es verboten, mit voll aufgeladenen Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen auf eine Fähre zu fahren. Das sieht eine neue Verordnung des griechischen Ministeriums für Schifffahrt und Inselpolitik vor.

Urlaubsreise genau planen

Wer also mit einem Elektroauto über die Fähre nach Griechenland will, muss seine Route genau planen – und zwar so, dass er mit 30 bis 40 Prozent Batterieladung am Fährterminal ankommt. Nach Angaben des ADAC werden die Batterieladezustände an den Fährterminals bereits vereinzelt kontrolliert. Für deutsche E-Auto-Reisende ist die neue Regelung umso ärgerlicher, da das Ladenetz in Griechenland vor allem auf den Inseln vergleichsweise dünn ist.

Laut ADAC gäbe es keine Hinweise darauf, dass Elektroautos mit oder ohne Unfall eine größere Brandgefahr darstellen als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Dennoch gilt die neue Regelung bereits und wer mit einem Elektroauto in Griechenland Urlaub machen möchte, sollte dies bei der Planung dringend berücksichtigen.